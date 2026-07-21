Об этом сообщили в СБУ.
Что известно о деятельности предателя?
Больше всего российские спецслужбисты интересовались местами дислокации украинских войск в прифронтовых районах Украины.
Агентурные данные они планировали использовать для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов восточных и южных регионов страны.
Также россияне хотели узнать личные данные командиров подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на передовой. Агент должен был передать им сведения о местах временного пребывания военных, их позывных и пунктах базирования подчиненного личного состава.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В случае получения разведывательных сведений враг планировал использовать их для подготовки терактов и диверсий против Сил обороны,
– отметили в СБУ.
Служба своевременно раскрыла замысел врага, поэтапно задокументировала шпионскую деятельность агента и задержала его.
Как выяснилось, мужчину завербовали через его мать, которая поддерживала контакты со знакомыми, проживающими на временно оккупированной территории Запорожья и работающими на оккупантов.
В ходе обысков у предателя нашли смартфон с уликами. Ему уже вручили подозрение и поместили под стражу.
Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что СБУ разоблачила и задержала российскую информаторшу в Днепропетровской области. Женщина сдавала врагу информацию для атак на Павлоград и его окрестности.
А в е в Киевской области задержали агента, который передавал россиянам координаты энергообъектов, логистических складов и позиций украинской противовоздушной обороны для нанесения ударов.