Подробнее о деятельности российской агентки рассказали в СБУ.

Подробности разоблачения российской информаторши

По данным следствия, наведением артиллерийских, дронных и ракетных атак занималась местная безработная. Российские спецслужбы завербовали ее через телеграм-каналы, где предлагали "быстрый" заработок.

Во время работы на врага женщина обходила Павлоград и прилегающие районы, собирая информацию о местах дислокации Сил обороны. Больше всего россиян интересовали места расположения подразделений Национальной гвардии Украины.

Для этого злоумышленница фиксировала координаты объектов, которые, по ее мнению, могли использоваться украинскими защитниками, а затем "отчитывалась" о них российским спецслужбистам,

– установила СБУ.

В частности, фигурантка фотографировала здания, возле которых видела украинских военных и технику.

Служба безопасности разоблачила ее еще на начальном этапе деятельности и обеспечила безопасность мест пребывания украинских военных. Подозреваемую задержали по месту жительства. В ходе обысков у нее изъяли несколько мобильных телефонов, с помощью которых она поддерживала связь с оккупантами.

Женщине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или расположении ВСУ в условиях военного положения. Ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Расследование всех обстоятельств преступления продолжается.

Напомним, в Киевской области задержали агента ФСБ, который передавал россиянам координаты энергообъектов, логистических складов и позиций украинской противовоздушной обороны для нанесения ударов.