Детальніше про діяльність російської агентки розповіли в СБУ.

Деталі викриття російської інформаторки

За даними слідства, наведенням артилерійських, дронових та ракетних атак займалась місцева безробітна. Російські спецслужби завербували її через телеграм-канали, де пропонували "швидкий" заробіток.

Під час роботи на ворога жінка обходила Павлоград та прилеглі райони, збираючи інформацію про місця дислокації Сил оборони. Найбільше росіян цікавили місця розташування підрозділів Національної гвардії України.

Для цього зловмисниця фіксувала координати об'єктів, які, на її думку, могли використовуватись українськими захисниками, а потім "звітувала" про них російським спецслужбістам,

– встановила СБУ.

Зокрема, фігурантка фотографувала будівлі, біля яких бачила українських військових та техніку.

Служба безпеки викрила її ще на початковому етапі діяльності та убезпечила місця перебування українських військових. Затримали підозрювану за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучили кілька мобільних телефонів, якими вона тримала контакт з окупантами.

Жінці повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Їй може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Розслідування усіх обставин злочину триває.

Нагадаємо, на Київщині затримали агента ФСБ, який передавав росіянам координати енергооб'єктів, логістичних складів та позицій української протиповітряної оборони для ударів.