Про це повідомляє СБУ.

Чим займався агент ФСБ?

Як зазначили в СБУ, серед основних "цілей" ворога була енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції, які живлять більшу частину Київщини та Черкащини.

Також агент намагався виявити і передати ФСБ геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання на Київщині,

– повідомили правоохоронці.

Як з'ясувало слідство, коригуванням ударів займався завербований росіянами місцевий працівник однієї з агрокомпаній регіону. У поле зору ворожої спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Під час поїздки до родичів на Черкащину зловмисник виявляв потенційні "цілі" та позначав їх розташування на гугл-картах, щоб передати ФСБ.

Правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка та виявили смартфон із доказами його листування з куратором від ФСБ.

Агент передавав росіянам геолокації / Фото: Офіс Генпрокурора

Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Тепер він перебуває під вартою без права внесення застави: фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, нещодавно правоохоронці також викрили агента ФСБ, який намагався передати окупантам координати для здійснення нових повітряних ударів по Сумській області. Зрадником виявився колишній керівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткинському районі.