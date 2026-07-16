Про це повідомляє СБУ.
Чим займався агент ФСБ?
Як зазначили в СБУ, серед основних "цілей" ворога була енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції, які живлять більшу частину Київщини та Черкащини.
Також агент намагався виявити і передати ФСБ геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО.
Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання на Київщині,
– повідомили правоохоронці.
Як з'ясувало слідство, коригуванням ударів займався завербований росіянами місцевий працівник однієї з агрокомпаній регіону. У поле зору ворожої спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.
Під час поїздки до родичів на Черкащину зловмисник виявляв потенційні "цілі" та позначав їх розташування на гугл-картах, щоб передати ФСБ.
Правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка та виявили смартфон із доказами його листування з куратором від ФСБ.
Агент передавав росіянам геолокації / Фото: Офіс Генпрокурора
Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Тепер він перебуває під вартою без права внесення застави: фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
До слова, нещодавно правоохоронці також викрили агента ФСБ, який намагався передати окупантам координати для здійснення нових повітряних ударів по Сумській області. Зрадником виявився колишній керівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткинському районі.