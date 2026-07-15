Як повідомляє Служба безпеки України, зрадником виявився завербований російською спецслужбою колишній керівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткинському районі. У поле зору ворога чоловік потрапив через свої давні приятельські зв'язки з російським військовослужбовцем та власні прокремлівські переконання.

Як ексміліціонер допомагав ворогу?

За матеріалами справи, у 2025 році на фігуранта вийшов співробітник управління ФСБ по Брянській області і запропонував збирати розвіддані для ударів Росії по підрозділах Сил оборони на північно-східному прикордонні.

Після інструктажу агент почав відстежувати місця розташування українських військ, насамперед локації укріпрайонів, вогневих позицій та блокпостів.

Для збору розвідданих він обходив прикордонну місцевість і завуальовано випитував потрібну йому інформацію у знайомих. Зібрані відомості фігурант месенджером передавав російському спецслужбісту для підготовки ударів по регіону керованими авіабомбами та дронами-камікадзе.

СБУ затримала фігуранта, коли він виконував чергове завдання ворога з підготовки удару по прикордонню.

У нього вилучено смартфон із доказами роботи на агресора.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно у Черкаській області СБУ викрила безробітну жінку, яка за інструкцією ФСБ готувала новий удар по місцевому енергогенеруючому підприємству.

А на Дніпропетровщині затримали двох ворожих агентів, які діяли окремо один від одного. Зловмисники збирали інформацію для здійснення ударів по енергетиці. Однією з головних цілей була теплоелектростанції, що живить прифронтові райони області.