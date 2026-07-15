Как сообщает Служба безопасности Украины, предателем оказался завербованный российской спецслужбой бывший руководитель следственного отдела одного из подразделений расформированной милиции в Шосткинском районе. В поле зрения врага мужчина попал из-за своих давних дружеских связей с российским военнослужащим и собственных прокремлевских убеждений.

Как бывший милиционер помогал врагу?

Согласно материалам дела, в 2025 году к фигуранту обратился сотрудник управления ФСБ по Брянской области и предложил собирать разведданные для ударов России по подразделениям Сил обороны на северо-восточной границе.

После инструктажа агент начал отслеживать места расположения украинских войск, прежде всего локации укрепленных районов, огневых позиций и блокпостов.

Для сбора разведданных он обходил приграничную местность и незаметно выпытывал нужную ему информацию у знакомых. Собранные сведения фигурант передавал через мессенджер российскому спецслужбовцу для подготовки ударов по региону управляемыми авиабомбами и дронами-камикадзе.

СБУ задержала фигуранта, когда он выполнял очередное задание врага по подготовке удара по приграничной территории.

У него изъят смартфон с доказательствами работы на агрессора.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей без права освобождения под залог, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно в Черкасской области СБУ разоблачила безработную женщину, которая по инструкции ФСБ готовила новый удар по местному энергогенерирующему предприятию.

А в Днепропетровской области задержали двух вражеских агентов, действовавших независимо друг от друга. Злоумышленники собирали информацию для нанесения ударов по энергетике. Одной из главных целей была теплоэлектростанция, снабжающая прифронтовые районы области.