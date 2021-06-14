Это будет очень жесткий диалог, – евродепутат о встрече Путина и Байдена

14 июня 2021 , 22:45
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Источник:

24 канал

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин встретятся в Женеве. Их диалог точно не будет мягким.

Ведь американский лидер имеет возможность высказаться. Такое мнение в интервью с Алексеем Печием высказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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По его словам, в этой ситуации хороших новостей нет. Ведь у президента США отсутствует альтернатива.

Я думаю, это будет очень жесткий диалог. У Байдена, как у лидера мировой демократии, большая возможность сказать Путину прямо в лицо то, что думает,
– отметил Ауштрявичюс.

Байден, как отметил евродепутат, уже несколько сказал. "Но сказал а), то говори и b) и c). Поэтому я ожидаю, что он это (жесткий диалог – 24 канал) сделает", – он сказал.

Евродепутат: России не нужно нести подарки

Сейчас, как считает Ауштрявичюс, нужно говорить прямо, не нести какие-то подарки для России. В то же время государство должно понять, что оно является проблемой мира и за это нужно платить. "Потому что никто не хочет иметь проблем в своем дворе", – добавил евродепутат.

Полная трансляция с Аштрявичюсом: смотрите видео

Коротко о встрече Байдена и Путина

  • Инициировал такую встречу Байден. Он захотел встретиться с Путиным на нейтральной территории.
  • Президенты США и России встретятся в Женеве 16 июня 2021 года в вилле La Grande.
  • В Белом доме считают, что встреча лицом к лицу – это лучший способ понять намерения России.
Автор: Анастасія Мигидюк