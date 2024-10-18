Границы 1991 или 2022: Зеленский ответил, готова ли Украина к компромиссу
Прекращение войны на территории Украины зависит не только от решений нашего государства. Диалог с Россией, поддержка украинских партнеров – важные аспекты, которые также будут влиять на результаты договоренностей между сторонами.
Президент Украины отметил, что сложно говорить о компромиссах относительно границ нашего государства. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Границы Украины 1991 или 2022 года
Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство в любом случае не может признавать оккупированную землю территориями России.
Серьезной проблемой является то, что Владимир Путин вписал в конституцию страны-агрессора часть украинских территорий. По словам президента, это кража.
Я уверен, что это временная оккупация, и она продлится до того момента, пока Украина юридически что-то не закрепит,
– сказал он.
Важный юридический аспект
Зеленский заметил, что может быть всякое. Это зависит от прочности украинцев, позиций партнеров или изменений в политике. Однако есть важная историческая деталь.
Наша земля закреплена в нашей конституции и во всех международных документах с понятными границами. Может быть по-разному, но пока Украина юридически не признает хотя бы одно село российским, то оно останется украинским,
– подчеркнул президент.
К слову, Украина готова к дипломатическим переговорам с Россией, но только при условии, если союзники усилят ВСУ необходимым вооружением, что обеспечит равноправие за столом переговоров. Зеленский отметил, что наличие оружия и поддержка Плана победы являются важными шагами для успеха Украины на дипломатическом уровне.