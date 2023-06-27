Пророссийская румынская сенатор перед прессой громко заявила, что помогла России подавить восстание Пригожина. Сделала это она якобы благодаря разговору с белорусским диктатором.
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"Браво мне, я спасла Москву"
Диана Шошоаке громко заявила, что ее должны поблагодарить за этот разговор с Лукашенко, в котором она якобы бы убедила усатого принять Пригожина. Именно этим сенаторша якобы – не больше, не меньше – спасла Москву.
Скажите спасибо, что поговорили с Лукашенко, чтобы принять Пригожина. Браво мне! Браво мне за то, что я спасла Москву. Хотите, спасу для вас Вашингтон?
– заявила Шошоаке журналистам.
Зато когда журналист за кадром захотел разобраться, как именно сенаторша спасла столицу болот, она заявила, что у него "нет ума, чтобы думать".
Шошоаке "спасла Москву": видео заявления
Порекомендовала "лизнуть дверную ручку" в Америке
Свое громкое заявление сенаторша сделала после "цирка на пленарном заседании" и спора с премьер-министром Марчелем Чолаку. Так, на заседании во время голосования за отмену пенсий депутатам Диана Шошоаке устроила скандал, прервав дебаты свистком и звонком, ведь была недовольна тем, что ей не дали возможности говорить. Этим она нарушила правила Палаты депутатов на виду у главы сессии.
После этого в коридорах парламента Марчел Чолаку выступал с заявлениями для журналистов и, в частности, критиковал Шошоаке. В частности, он обвинил сенаторшу в "нападении на румынское государство", ведь она неприемлемо себя вела и 1 декабря, в Национальный день Румынии, и 26 июня, на День национального флага. В то же время "на Дне России в российском посольстве, она не свистела и не кричала, и абсолютно ничего не делала".
Мы имеем дело с таким персонажем, который сидит в российском посольстве и… не устраивает никакого скандала, но приходящего и ставящего галочкой любое важное событие для Румынии и румын. Это правда,
– сказал премьер-министр.
Шошоаке вмешалась в его заявления и обвинила в том, что оппозиционным парламентариям не разрешают выступать. Завязался спор, в котором Шошоаке раскритиковали за цирк на пленарном заседании и отправили в российское посольство, а та в свою очередь порекомендовала премьер-министру поехать в Америку и "лизнуть дверную ручку" за то, что якобы власть "продала страну Америке вместе со всеми ресурсами Румынии".
Что известно об одиозной сенаторше
- Диана Шошоаке – юрист, основатель партии SOS и внефракционная сенаторша в парламенте Румынии.
- Ее не раз критиковали за связи с Россией. В частности, в апреле 2022 года она призвала правительство Румынии придерживаться нейтралитета по вопросу Российско-украинской войны. А через год, в апреле 2023 года, на заседании парламента закричала "Слава Москве".
- Более того, 22 марта 2023 года Шошоаке внесла законопроект об изменениях в закон Румынии, в котором призвала аннексировать территорию Украины, на которой "проживают братья-румыны". Речь идет об острове Змеином, северной части Буковины, Герце, Буджаке (Кагул, Болград, Измаил), а также историческом Марамуреше.
- Также сенаторша Шошоаке подвергла критике закон Украины о национальных меньшинствах, обусловив это тем, что он не был направлен в Венецианскую комиссию, хотя это было одно из условий Европейского союза при его принятии.
- Впоследствии спикер МИД Украины Олег Николенко назвал действия Шошоаке "классическим примером с методички российского реваншизма". Он подчеркнул, что в МИДе решительно осуждают попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, а также подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией.
- Кроме того, Министерство инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, создающее угрозу национальной безопасности Украины.