Проросійська румунська сенаторка перед пресою гучно заявила, що допомогла Росії придушити повстання Пригожина. Зробила це вона нібито завдяки розмові з білоруським диктатором.
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"Браво мені, я врятувала Москву"
Діана Шошоаке гучно заявила, що їй повинні подякувати за цю розмову з Лукашенком, у якій вона начебто переконала вусатого прийняти Пригожина. Саме цим сенаторка нібито – не більше, не менше – врятувала Москву.
Скажіть спасибі, що поговорили з Лукашенком, щоб прийняти Пригожина. Браво мені! Браво мені за те, що я врятувала Москву. Хочете, врятую для вас Вашингтон?
– заявила Шошоаке журналістам.
Натомість коли журналіст за кадром захотів розібратися, як саме сенаторка врятувала столицю боліт, вона заявила, що у нього "немає розуму, щоб думати".
Шошоаке "врятувала Москву": відео заяви
Порекомендувала "лизнути дверну ручку" в Америці
Свою гучну заяву сенаторка зробила після "цирку на пленарному засіданні" та суперечки з прем'єр-міністром Марчелем Чолаку. Так, на засіданні під час голосування за скасування пенсій депутатам Діана Шошоаке влаштувала скандал, перервавши дебати свистком і дзвінком, адже була незадоволена тим, що їй не дали можливості говорити. Цим вона порушила правила Палати депутатів на очах у голови сесії.
Після цього у коридорах парламенту Марчел Чолаку виступав із заявами для журналістів і, зокрема, критикував Шошоаке. Зокрема, він звинуватив сенаторку у "нападі на румунську державу", адже вона неприйнятно себе вела і 1 грудня, у Національний день Румунії, і 26 червня, на День національного прапора. Натомість "на Дні Росії в російському посольстві, вона не свистіла і не кричала, і абсолютно нічого не робила".
Ми маємо справу з таким персонажем, який сидить у російському посольстві та … не влаштовує жодного скандалу, але який приходить і ставить галочкою будь-яку важливу подію для Румунії та румунів. Це правда,
– сказав прем'єр-міністр.
Шошоаке втрутилася у його заяви та звинуватила у тому, що опозиційним парламентаріям не дозволяють виступати. Зав'язалася суперечка, у якій Шошоаке розкритикували за цирк на пленарному засіданні та відправили до російського посольства, а та своєю чергою порекомендувала прем'єр-міністру поїхати в Америку і "лизнути дверну ручку" за те, що нібито влада "продала країну Америці разом з усіма ресурсами Румунії".
Що відомо про одіозну сенаторку
- Діана Шошоаке – юристка, засновниця партії S.O.S. та позафракційна сенаторка у парламенті Румунії.
- Її неодноразово критикували за зв'язки з Росією. Зокрема, у квітні 2022 року вона закликала уряд Румунії дотримуватись нейтралітету з питання Російсько-української війни. А через рік, у квітні 2023 року, на засіданні парламенту заволала "Слава Москві".
- Ба більше, 22 березня 2023 року Шошоаке внесла законопроєкт про зміни до закону Румунії, у якому закликала анексувати територію України, на якій "проживають брати-румуни". Йдеться про острів Зміїний, північну частину Буковини, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), а також історичний Марамуреш.
- Також сенатор Шошоаке піддала критиці закон України про національні меншини, обумовивши це тим що він не був направлений до Венеційської комісії, хоча це була одна з умов Європейського союзу при його ухваленні.
- Згодом речник МЗС України Олег Ніколенко назвав дії Шошоаке "класичним прикладом із методички російського реваншизму". Він наголосив, що в МЗС рішуче засуджують спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, а також підважити дух добросусідства між Україною та Румунією.
- Окрім того, Міністерство ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці України.