"Светит" пожизненное: экс-ведущей каналов Медведчука Диане Панченко объявили о новом подозрении
Источник:Офис генпрокурора
Прокремлевской пропагандистке Диане Панченко сообщено о новом подозрении в Украине. Панченко "светит" пожизненное заключение.
Диане Панченко сообщено о новом подозрении – в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.
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Панченко ведет информационно-подрывную деятельность в пользу России
Доказательства новых преступлений экс-ведущей телеканалов Медведчука собрала СБУ.
По данным следствия, после работы на подсанкционных телеканалах она в августе 2022 года уехала во временно оккупированный Донецк. Там Панченко по указанию оккупантов продолжила информационно-подрывную деятельность в пользу России.
Пропагандистка поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов Украины, манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию и призывает не сопротивляться России.
Панченко публикует пропагандистские материалы на собственном ютуб-канале, насчитывающем около 1 миллиона пользователей, а также на прокремлевских телеграм-каналах.
Панченко скрывается от правосудия, поэтому в СБУ заявили, что продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.
Панченко ранее сообщили о подозрении
- В январе 2023 года так называемой "журналистке" Панченко сообщено о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
- Согласно этому подозрению, пропагандистке "светит" лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
- Панченко создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя.