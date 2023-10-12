"Светит" пожизненное: экс-ведущей каналов Медведчука Диане Панченко объявили о новом подозрении

Прокремлевской пропагандистке Диане Панченко сообщено о новом подозрении в Украине. Панченко "светит" пожизненное заключение.

Диане Панченко сообщено о новом подозрении – в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

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Панченко ведет информационно-подрывную деятельность в пользу России

Доказательства новых преступлений экс-ведущей телеканалов Медведчука собрала СБУ.

По данным следствия, после работы на подсанкционных телеканалах она в августе 2022 года уехала во временно оккупированный Донецк. Там Панченко по указанию оккупантов продолжила информационно-подрывную деятельность в пользу России.

Пропагандистка поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов Украины, манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию и призывает не сопротивляться России.

Панченко публикует пропагандистские материалы на собственном ютуб-канале, насчитывающем около 1 миллиона пользователей, а также на прокремлевских телеграм-каналах.

Панченко скрывается от правосудия, поэтому в СБУ заявили, что продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.

Панченко ранее сообщили о подозрении