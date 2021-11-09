В европейской базе есть COVID-сертификаты "Гитлера" и "Микки Мауса": что говорят в Минцифре

В европейской базе вакцинированных от COVID-19 есть имена Адольфа Гитлера, Губки Боба и Микки Мауса. Это подтверждает и Дия. Хотя все понимают, что таких людей не существует, но в Минцифры заверили, что эти документы не совсем фейковые.

Заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб объяснил ситуацию в комментарии 24 каналу. По его словам, сертификаты созданы легитимным путем.

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Можно ли заблокировать сертификаты

Чтобы эти сертификаты заблокировать, одна из европейских стран должна срочно отозвать соответствующий ключ. Однако этого не происходит.

"Если бы произошла компрометация ключа одной из стран, то по протоколу они должны были бы срочно отозвать этот ключ и вложить новый. Но пока такого не произошло", – сказал Выскуб.

Он также отметил, что из неофициальных объяснений говорится о получении временного доступа к одной из легитимных учетных записей для генерирования сертификатов.

В отдельных странах ЕС есть очень упрощенные подходы. Такой сертификат должна отозвать страна, которая его выпустила и заверила. Такой протокол также прописан в сети ЕС. Он будет читаться всеми 45 странами сети. Ни одна, кроме выпустившей страны, заблокировать его не может. Алексей Выскуб Заместитель министра цифровой трансформации

Среди сертификатов, к слову, есть и документ на имя Губка Боб.



Сертификат о вакцинации на имя Микки Мауса / Скриншот из Дии

Что этому предшествовало