Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб пояснив ситуацію в коментарі 24 каналу. За його словами, сертифікати створені легітимним шляхом.
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Чи можна заблокувати сертифікати
Щоб ці сертифікати заблокувати, одна з європейських країн повинна терміново відкликати відповідний ключ. Однак цього не відбувається.
"Якби відбулася компрометація ключа однієї з країн, то за протоколом вони мали б терміново відкликати цей ключ та вкласти новий. Але наразі такого не відбулося", – сказав Вискуб.
Він також зауважив, що з неофіційних пояснень мовиться про отримання тимчасового доступу до одного з легітимних облікових записів для генерування сертифікатів.
В окремих країнах ЄС є дуже спрощені підходи. Такий сертифікат має відкликати країна, яка його випустила та завірила. Такий протокол також прописаний в мережі ЄС. Він читатиметься всіма 45 країнами мережі. Жодна, крім країни, що випустила, заблокувати його не може.
Серед сертифікатів, до слова, є і документ на ім'я Губка Боб.
Сертифікат про вакцинацію на ім'я Міккі Мауса / Скриншот з Дії
Що цьому передувало
- Про дивні сертифікати повідомили наприкінці жовтня іноземні ЗМІ.
- Згідно з дослідженням RTL Nieuws, кіберзлочинці створили цей QR-код, але поки не зрозуміло, як саме це сталося.
- Відповідні оголошення були на хакерських форумах і на телеграм-каналах. Там за 300 євро обіцяли зробити сертифікат про вакцинацію на будь-яке ім'я.