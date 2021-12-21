Речь идет о сертификатах на основании ПЦР-теста, справки о выздоровлении и так называемом "детском". Сформировать их можно на сайте diia.gov.ua.

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Новые сертификаты

Какие новые сертификаты появились на портале Дия

На портале Дии в интернете (diia.gov.ua) с 20 декабря появилась возможность генерировать еще 3 типа сертификатов, связанных с коронавирусной болезнью:

На основании отрицательного ПЦР-теста.

На основании справки о выздоровлении.

И для детей 12 лет и старше.

Как сгенерировать сертификаты

Чтобы сгенерировать тот или иной сертификат, необходимо:

Авторизоваться на сайте https://diia.gov.ua/

Пойти в раздел "Услуги", выбрать подраздел "Здоровье".

Далее выбрать нужный тип сертификата.

И согласиться на передачу данных.

Обратите внимание: полученный сертификат можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF.

Также во второй половине декабря в Дие:

До какого числа принимают заявки на получение награды за вакцинацию: смотрите видео

Полный текст публикации в телеграме Дии:

Еще больше сертификатов на портале! Теперь на diia.gov.ua можно сгенерировать сертификаты: на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить сертификат на портале Дии, нужно лишь: авторизироваться удобным для вас способом, нажать Услуги – Здоровье – COVID-сертификаты, выбрать нужный тип сертификата, поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Напомним, что сертификаты с портала Дии можно распечатать или сохранить на свой гаджет в формате PDF. Вакцинируйтесь всей семьей, а Дия позаботится о СOVID-сертификатах.