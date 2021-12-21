Мовиться про сертифікати на підставі ПЛР-тесту, довідки про одужання та так званий "дитячий". Сформувати їх можна на сайті diia.gov.ua.

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Нові сертифікати у Дії

Які нові сертифікати з'явилися на порталі Дії

На порталі Дії в інтернеті (diia.gov.ua) з 20 грудня з'явилася можливість генерувати ще 3 типи сертифікатів, пов'язаних із коронавірусною хворобою:

На підставі негативного ПЛР-тесту.

На підставі довідки про одужання.

Та для дітей 12 років і старших.

Як згенерувати сертифікати

Щоб згенерувати той чи інший сертифікат, потрібно:

Авторизуватися на сайті https://diia.gov.ua/

Піти до розділу "Послуги", обрати там підрозділ "Здоров’я".

Далі вибрати потрібний тип сертифіката.

І погодитися на передачу даних.

Зауважте: отриманий сертифікат можна роздрукувати або зберегти на свій ґаджет у форматі PDF.

Також у другій половині грудня у Дії:

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Повний текст публікації у телеграмі Дії:

Ще більше сертифікатів на порталі! Відтепер на diia.gov.ua можна згенерувати сертифікати: на підставі негативного ПЛР-тесту, про одужання, для дітей віком від 12 років.

Щоб отримати сертифікат на порталі Дія, потрібно лише: авторизуватися зручним для вас способом, натиснути Послуги – Здоров’я – COVID-сертифікати, вибрати потрібний тип сертифіката, поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних.

Нагадаємо, що сертифікати з порталу Дія можна роздрукувати або зберегти на свій ґаджет у форматі PDF. Вакцинуйтеся всією родиною, а Дія подбає про СOVID-сертифікати.

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