В приложении "Дия" появится удостоверение участника боевых действий

Министерство ветеранов анонсировало появление цифровой версии удостоверения участника боевых действий. Документ планируют интегрировать в приложение "Дия" уже в октябре 2021 года.

Как рассказал заместитель министра Владимир Левчук, в приложении "Дия" будут не только удостоверения участника боевых действий, а всех категорий, которыми занимается Минветеранов.

Важно Украинцы смогут регистрировать прописку онлайн: в Раде поддержали новую электронную услугу

Кроме того, ведомство разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета. По словам Левчука, это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов.

Также Минветеранов работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives).

Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам,

– добавил Левчук.

Что известно о приложении "Дия"

Это приложение с цифровыми документами, которое разработало Министерство цифровой трансформации Украины. С помощью него украинцы могут получить государственные услуги в онлайн-формате.

По состоянию на июль 2021 года в приложении "Дия" можно оплатить штрафы за нарушение ПДД, ознакомиться с исполнительными производствами, записаться в лист ожидания на вакцинацию, подписать петиции, заменить водительское удостоверение.

И это еще не весь список услуг, которыми украинцы могут воспользоваться с помощью приложения "Дия". Более того, этот список постоянно обновляется.

Эта инициатива предоставит защитникам Украины равные возможности для начала собственного бизнеса.