В Дии можно подать заявление на возмещение потери дома или квартиры в результате боевых действий
Источник:Кирилл Тимошенко
Владимир Зеленский пообещал, что государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. А в приложении "Дия" уже можно подать заявление.
О том, какую информацию необходимо иметь, как это сделать в приложении и кто может подавать заявку на возмещение потери жилья, рассказал Кирилл Тимошенко.
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Подать заявление можно, если в результате боевых действий поврежден частный дом (усадебный, дачный и садовый), квартиру и другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, не в составе дома).
Как подать заявление в приложении "Дия":
- Выбрать в "Услугах" пункт "Поврежденное имущество";
- Заполнить форму.
Для этого потребуется следующая информация:
- ФИО;
- РНОКПП;
- Контактные данные;
- Информация об объекте, который был поврежден.
Обратите внимание!
Для заполнения формы необходимо фото и видео повреждений.
Подать заявление может только собственник жилья.
Тимошенко отметил, что с середины апреля заявление также можно будет подать на портале "Дия" и непосредственно в ЦНАП, тогда понадобится только паспорт и РНОКПП.
"После регистрации сообщения ждите информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время", – добавил он.
Как в Дии подать заявку на поврежденное имущество: смотрите видео