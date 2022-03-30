В Дии можно подать заявление на возмещение потери дома или квартиры в результате боевых действий

Владимир Зеленский пообещал, что государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. А в приложении "Дия" уже можно подать заявление.

О том, какую информацию необходимо иметь, как это сделать в приложении и кто может подавать заявку на возмещение потери жилья, рассказал Кирилл Тимошенко.

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Подать заявление можно, если в результате боевых действий поврежден частный дом (усадебный, дачный и садовый), квартиру и другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, не в составе дома).

Как подать заявление в приложении "Дия":

Выбрать в "Услугах" пункт "Поврежденное имущество";

Заполнить форму.

Для этого потребуется следующая информация:

ФИО;

РНОКПП;

Контактные данные;

Информация об объекте, который был поврежден.

Обратите внимание!

Для заполнения формы необходимо фото и видео повреждений.

Подать заявление может только собственник жилья.

Тимошенко отметил, что с середины апреля заявление также можно будет подать на портале "Дия" и непосредственно в ЦНАП, тогда понадобится только паспорт и РНОКПП.

"После регистрации сообщения ждите информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время", – добавил он.

Как в Дии подать заявку на поврежденное имущество: смотрите видео