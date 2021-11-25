Речь идет о сертификате вакцинации, выздоровлении или отрицательном ПЦР-тесте. Тестовый вариант COVID-сертификатов был запущен еще 1 ноября.
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В Дии можно сгенерировать сертификат по ПЦР-тесту.
В приложении "Дия" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста. Сертификат, как и бумажный, действует 72 часа с момента сдачи анализа.
В Дии теперь можно сгенерировать 3 разных сертификата / Скриншот из Дии
В Дии объяснили, как можно сгенерировать сертификат на основе ПЦР-теста
Сгенерировать сертификат на основе ПЦР-теста можно аналогично, как и COVID-сертификат о вакцинации:
- после обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в Дии нужно нажать "Услуги";
- выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат";
- далее – дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в Дии;
- данные автоматически подтянутся.
Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут. Все очень быстро и удобно,
– объясняли в Дии.
Кратко о последних нововведениях Дии
- По состоянию на 25 ноября, в приложении "Дия" зарегистрировалось почти 11 миллионов украинцев. COVID-сертификат скачали около 7 миллионов украинцев.
- 24 ноября Денис Шмыгаль напомнил, что те украинцы, которые хотят получить помощь от государства в размере тысячи гривен за прививку, должны зарегистрироваться в приложении Дия.
- Кроме того, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник заявил, что в ноябре в большинстве городов заработали пункты Команды поддержки Дии для помощи людям с COVID-сертификатами. Чтобы получить помощь, не требуется никаких обязательных документов.
- Полную версию интервью о пунктах поддержки Дии, COVID-сертификаты и 1000 за вакцинацию читайте по ссылке.