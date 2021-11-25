Речь идет о сертификате вакцинации, выздоровлении или отрицательном ПЦР-тесте. Тестовый вариант COVID-сертификатов был запущен еще 1 ноября.

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В Дии можно сгенерировать сертификат по ПЦР-тесту.

В приложении "Дия" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста. Сертификат, как и бумажный, действует 72 часа с момента сдачи анализа.

В Дии теперь можно сгенерировать 3 разных сертификата / Скриншот из Дии

В Дии объяснили, как можно сгенерировать сертификат на основе ПЦР-теста

Сгенерировать сертификат на основе ПЦР-теста можно аналогично, как и COVID-сертификат о вакцинации:

после обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в Дии нужно нажать "Услуги";

выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат";

далее – дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в Дии;

данные автоматически подтянутся.

Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут. Все очень быстро и удобно,

– объясняли в Дии.

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