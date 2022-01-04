В Дии запускают push-сообщения о кредитах: как будет работать услуга
Источник:Михаил Федоров в телеграме
Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дия" с 4 января запускают важную функцию – push-сообщение о кредитах или проверку кредитной истории.
Министр цифровой трансформации отметил, что новая услуга уже работает по умолчанию, а приложение обновлять не нужно. Об этом он сообщил в видеообращении, обнародованном в соцсети.
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Проверка кредитной истории – это обязательный этап оформления кредита. Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, вы сразу увидите push в приложении Дия,
– сказал Михаил Федоров.
Как работает новая услуга
- Если в Дии поступит уведомление о новом кредите, который вы не открывали, можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.
- Кроме того, если граждане Украины увидят push-сообщения о том, что кто-то проверяет их кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, то смогут быстро на это отреагировать.
Глава Минцифры подчеркнул, что большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами. По его словам, их легко отксерить и передать кому-то.
Дия не подключена к организациям, выдающим микрокредиты. А для того, чтобы оформить кредит в банке через е-паспорт, нужна ваша цифровая подпись. Мы хотим обезопасить людей, сохранить ваши деньги и нервы,
– добавил министр.
Текст публикации Михаила Федорова:
Сегодня запускаем в Дии важную функцию – push-сообщение о кредитах или проверку кредитной истории.
Проверка кредитной истории – это обязательный этап оформления кредита. Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, – вы сразу же увидите пуш в приложении Дия.
Это уже работает по умолчанию в вашем приложении, обновлять Дию не нужно.
Напомню, что в прошлом году мы стали первой страной в мире, которая узаконила е-паспорта. Цифровые документы намного безопаснее бумажных.
Большинство случаев кредитного мошенничества происходит именно с бумажными паспортами, которые легко отксерить и передать кому-то. Это одна из главных причин, почему в Киберполе сейчас много дел по кредитным схемам.
Дия не подключена к организациям, выдающим микрокредиты. А для того, чтобы оформить кредит в банке через е-паспорт, нужна ваша цифровая подпись.
Мы хотим обезопасить людей, сохранить ваши деньги и нервы.