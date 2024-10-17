В Дии появился рекрутинг: присоединиться к подразделениям БпЛА теперь можно без ТЦК и прохождения ВЛК

В Дии добавили новый сервис – рекрутинг в подразделения БпЛА. Таким образом украинцы получили возможность присоединиться к Армии Дронов без визитов в ТЦК и прохождения ВЛК.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины. Отмечается, что этот сервис позволяет самостоятельно выбирать подразделение и вступить в него без бюрократии.

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Как можно присоединиться к Армии дронов

В Минцифры рассказали, что украинцы теперь имеют возможность подать заявление для прохождения военной службы по контракту в Дії всего в несколько кликов. Важно, что каждый будет проходить службу только в тех подразделениях, которые выберет самостоятельно, а уже на этапе БЗВП будет иметь подписанный контракт с воинской частью на руках.

Рекрутинг в Дії для сильнейших подразделений – это уникальная возможность эффективно развивать собственные команды и не потерять ценного человека. Теперь в Дии они могут оперативно "забронировать" бойца, подписать с ним контракт без ТЦК и ВВК,

– объяснили в ведомстве.

Сервис позволяет стать оператором БпЛА, от FPV до разведывательных "птичек", или же инженером или членом ремонтной бригады.

Среди доступных направлений есть в частности:

FPV

разведывательный коптер

разведывательное крыло

ударное крыло

ночной бомбер

наземная группа обслуживания

дешифровка и аналитика

инженерия/техника/ремонт.

Важно! Вступать в Армию Дронов могут все украинцы в возрасте от 18 до 55 лет, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; не проходят военную службу в ВСУ, других военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, СБУ или разведывательных органах Украины, не призваны на военную службу по мобилизации, на особый период; подтвердили пригодность к военной службе по состоянию здоровья, подписав заявление.

Стоит отметить, что если лицо уже проходит службу в Вооруженных Силах, подача заявления недоступна.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом в Дии, необходимо обновить приложение, нажать "Вступить в Армию дронов" в разделе "Сервисы" и выбрать направление и воинскую часть.