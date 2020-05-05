"Дій вдома": почему в приложении возникают сбои и как это будут исправлять

В Украине для тех, кто должен находиться в самоизоляции, работает официальное приложение "Дій вдома". Однако многие пользователи жалуются на проблемы: приложение неправильно определяет геолокацию, невозможно отправить фото и тому подобное.

Что делать в такой ситуации, и почему возникают подобные инциденты и как разработчики планируют исправлять ситуацию – в материале сайта 24 канала.

Почему приложение может работать некорректно?

Сейчас пользователи жалуются преимущественно на то, что приложение неправильно определяет геолокацию – человеку приходят сообщения, что он нарушила условия самоизоляции, однако он находится дома.



Чаще всего у пользователей неправильно отображается геолокация (нажмите на изображение, чтобы увеличить) / скриншот

При таких условиях, люди не могут прислать фото. Кроме того, возникают проблемы с обращением в службу поддержки: чат-бот не может ответить на все вопросы, а звонка менеджера можно ждать днями. Рейтинг приложения на GooglePlay – 1,2 (из максимальных 5).



Такие сообщения получают пользователи (нажмите на изображение, чтобы увеличить) / скриншот

В Министерстве цифровой трансформации Украины проанализировали обращения и объяснили сайту 24 канала, в 80% проблема в том, что люди невнимательно читают инструкцию и вопросы, которые им задают при установке.

Так, чаще всего в таких случаях пользователи указывают, что место их самоизоляции – аэропорт "Борисполь" или пропускной пункт на границе. То есть они устанавливают там приложение и на вопрос: "вы уже находитесь в месте самоизоляции?" отвечают "да". Хотя на самом деле это нужно делать непосредственно дома, а в аэропорту нажимать "нет".

Если приложение установили 28,5 тысяч человек, с такой проблемой столкнулись тысячи. Сейчас им обнулили геолокацию без обнуления дней (отсчет времени для них продолжается) и отметили ее по адресу, где они делали попытку пройти проверку в самоизоляции.

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Другая ситуация в случае, если геолокация – не аэропорт, а, например, место неподалеку от дома – не дома (в радиусе более 1 километра).

Здесь – очень тонкая вещь. Фактически каждый такой случай нужно сверять вручную,

– пояснили в Минцифры.

То есть берется номер телефона, его сравнивают с первой зафиксированной геолокацией и система проверяет разницу: совпадает ли адрес, внесенный при регистрации в приложении, и тот, где человек пытается пройти верификацию.



Красные точки – где человек пытается пройти авторизацию. Зеленая – и геолокация, которую он заметил, как место прохождения самоизоляции / скриншот Минцифры

Другие распространенные ошибки, из-за которых возникают сбои в работе:

первое фото было сделано в маске (лицо без маски и в маске не может быть идентифицировано, как одно и то же);

люди пытаются прислать свое фото: фотографируется кто-то другой (это уже является нарушением);

приложение закрепляют за заграничным номером телефона (должен быть украинский).

Относительно последнего, как рассказали в Минцифры, некоторые люди не хотят устанавливать приложение на свой номер телефона. Эту проблему также решили: в аэропорту таким лицам будут выдавать бесплатные SIM-карты. Выбора операторов нет – только один согласился делать это бесплатно. Люди могут установить на этот номер приложение, а после 14 дней самоизоляции – делать с SIM-картой, что считают нужным.

Также приложение не будет работать через сторонние программы, например VPN, Fake GPS, или виртуальные SIM-карты.

Как будут исправлять ситуацию?

В Минцифры сообщили, что уже работают над обновлением, чтобы более подробно объяснить пользователю каждый шаг.

Кроме того, при регистрации в приложении человека дважды будут спрашивать, находится ли он по тому адресу, который указал при пересечении границы (и где будет проживать следующие 14 дней) – чтобы избежать ситуаций, когда пользователь по невнимательности или по ошибке нажал не на тот вариант.

Теперь в случае сбоя в работе приложения нужно все же писать в чат-бот: он сначала автоматически отвечает на наиболее распространенные вопросы. Если ответа вы не получили – можете связаться непосредственно со службой поддержки.

Какая юридическая сила у приложения "Дій вдома"?

Функционирование приложения предусмотрено постановлением от 22 апреля 2020 г. № 291 "О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины". Речь идет о изменения в правительственном постановлении от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

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Загрузка приложения – добровольная и штрафов за отказ нет. Однако опции для разных групп несколько отличаются.

Так, граждане, прибывающие из стран-эпицентров COVID-19, имеют два варианта:

установить приложение "Дій вдома" и находиться в течение обязательного карантина на домашний самоизоляции;

отказаться и провести две недели в обсервации (например, в специально выделенном для этого санатории, отеле и т. д.).

Что касается других групп лиц, которые должны самоизолироваться, но из-за границы не возвращались (например, больные COVID-19): если у них нет смартфона или по определенным причинам люди не желают пользоваться приложением, с ними будут работать уполномоченные органы. Речь идет о периодических посещениях или телефонных звонках, чтобы убедиться в соблюдении режима.

Однако в Минцифры отмечают: приложение "Дій вдома" создано прежде всего для того, чтобы оптимизировать работу полиции – дает им возможность сосредоточиться на людях, которые сознательно нарушают режим самоизоляции.

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Если пользователь в течение 15 минут с момента получения сообщения фото не присылает, правоохранители получают автоматическое уведомление относительно вероятного нарушения режима самоизоляции. Тогда они могут позвонить или наведаться по указанному адресу, чтобы проверить, или это – случайность (человек мог, например, спать), или пользователь действительно покинул место пребывания.

За несоблюдение условий пользования приложением автоматических штрафов нет. Однако, если полиция подтвердит нарушение режима самоизоляции, пользователь должен оплатить штраф (или даже быть привлечен к уголовной ответственности при повторных нарушениях).

Как работает приложение "Дій вдома"?Цель приложения – предотвратить распространение COVID-19 в Украине. Его должны установить лица, которые потенциально могут быть носителями заболевания и требуют самоизоляции:



- больные COVID-19 (но не нуждаются в госпитализации);

- вернулись из стран, где зафиксирована вспышка вируса;

- контактировали с больными COVID-19;

- лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование COVID-19.



В течение 14 дней пользователь получает до 10 push-уведомлений в приложении. Ему нужно каждый раз делать свое фото – в этот момент включается геолокация. Если режим самоизоляции нарушен и это будет доказано, человека может ждать наказание, предусмотренное законом.