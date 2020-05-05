"Дій вдома": чому в додатку виникають збої і як це виправлятимуть

В Україні для тих, хто мусить перебувати на самоізоляції, працює офіційний додаток "Дій вдома". Проте багато користувачів скаржаться на проблеми: застосунок неправильно визначає геолокацію, неможливо відправити фото тощо.

Що робити в такій ситуації, чому виникають подібні інциденти і як розробники планують виправляти ситуацію – у матеріалі сайту 24 каналу.

Чому додаток може працювати некоректно?

Наразі користувачі скаржаться переважно на те, що застосунок неправильно визначає геолокацію – людині приходять повідомлення, що вона порушила умови самоізоляції, однак вона перебуває вдома.



Найчастіше у користувачів неправильно відображається геолокація (натисніть на зображення, щоб збільшити) / скріншот

За таких умов, люди не можуть надіслати фото. Крім того, виникають проблеми зі зверненням до служби підтримки: чат-бот не може відповісти на усі питання, а дзвінка менеджера можна чекати днями. Рейтинг додатку на GooglePlay – 1,2 (з максимальних 5).



Такі повідомлення отримують користувачі (натисніть на зображення, щоб збільшити) / скріншот

У Міністерстві цифрової трансформації України проаналізували звернення та пояснили сайту 24 каналу, що у 80% проблема в тому, що люди неуважно читають інструкцію та питання, які їм задають при встановленні.

Так, найчастіше у таких випадках користувачі вказують, що місце їхньої самоізоляції – аеропорт "Бориспіль" або пропускний пункт на кордоні. Тобто вони встановлюють там застосунок і на запитання: "Чи ви вже перебуваєте в місці самоізоляції?" відповідають "так". Хоча насправді це потрібно робити безпосередньо вдома, а в аеропорту тиснути "ні".



Якщо додаток встановили 28,5 тисяч людей, з такою проблемою зіштовхнулися тисяча. Наразі їм обнулили геолокацію без обнулення днів (відлік часу для них триває) і відмітили її за адресою, де вони робили спробу пройти перевірку в самоізоляції.

До теми "Дій вдома": наскільки безпечний додаток для контролю самоізоляції

Інша ситуація у випадку, якщо геолокація – не аеропорт, а, наприклад, місце неподалік будинку – не безпосередньо вдома (у радіусі понад 1 кілометр).

Тут – дуже тонка річ. Фактично кожен такий випадок потрібно звіряти вручну,

– пояснили у Мінцифри.

Тобто береться номер телефону, його порівнюють з першою зафіксованою геолокацією і система перевіряє різницю: чи збігається адреса, внесена при реєстрації у застосунку, і та, де людина намагається пройти верифікацію.



Червоні крапки – де людина намагається пройти авторизацію. Зелена – та геолокація, яку вона відмітила, як місце проходження самоізоляції / скріншот Мінцифри

Інші поширені помилки, через які виникають збої у роботі:

перше фото було зроблено в масці (обличчя без маски і в масці не може бути ідентифіковане, як одне і те ж саме);

люди намагаються надіслати не своє фото: фотографується хтось інший (це вже є порушенням);

застосунок закріплюють за закордонним номером телефону (має бути український).

Щодо останнього, як розповіли у Мінцифри, деякі люди не хочуть встановлювати додаток на свій номер телефону. Цю проблему також вирішили: в аеропорту таким особам видаватимуть безкоштовні SIM-картки. Вибору операторів немає – лише один погодився робити це безкоштовно. Люди можуть встановити на цей номер додаток, а після 14 днів самоізоляції – робити з SIM-карткою, що вважають за потрібне.

Також застосунок не працюватиме через сторонні програми, наприклад VPN чи Fake GPS, чи віртуальні SIM-картки.

Як будуть виправляти ситуацію?

У Мінцифри повідомили, що уже працюють над оновленням, щоб більш детально пояснити користувачу кожен крок.

Крім того, при реєстрації у застосунку людину двічі будуть запитувати, чи перебуває вона за тією адресою, яку вказала при перетині кордону (і де проживатиме наступні 14 днів) – аби уникнути ситуацій, коли користувач через неуважність чи помилково натиснув не на той варіант.

Наразі у випадку збою у роботі додатку потрібно все ж писати у чат-бот: він спершу автоматично відповідає на найбільш поширені питання. Якщо відповіді на своє ви не отримали – можете сконтактувати безпосередньо зі службою підтримки.

Яку юридичну силу має додаток "Дій вдома"?

Функціонування застосунку передбачене постановою уряду від 22 квітня 2020 р. № 291 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України". Йдеться про зміни до урядової постанови від 11 березня "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

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Завантаження додатку – добровільне і штрафів за відмову немає. Однак опції для різних груп дещо відрізняються.

Так, громадяни, що прибувать з країн-епіцентрів COVID-19, мають два варіанти:

встановити застосунок "Дій вдома" і перебувати протягом обов'язкового карантину на домашній самоізоляції;

відмовитися і провести два тижні в обсервації (наприклад, у спеціально виділеному для цього санаторії, готелі тощо).

Що стосується інших груп осіб, які мають самоізолюватися, але з-за кордону не поверталися (наприклад, хворі на COVID-19): якщо в них немає смартфона чи з певних причин люди не бажають користуватися додатком, з ними працюватимуть уповноважені органи. Йдеться про періодичні відвідування або телефонні дзвінки, щоб пересвідчитися у дотриманні режиму.

Однак у Мінцифри наголошують: застосунок "Дій вдома" створений передусім для того, аби оптимізувати роботу поліції – дає їм можливість зосередитися на людях, які свідомо порушують режим самоізоляції.

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Якщо користувач протягом 15 хвилин з моменту отримання повідомлення фото не надсилає, правоохоронці отримують автоматичне сповіщення щодо ймовірного порушення режиму самоізоляції. Тоді вони можуть зателефонувати чи навідатися за вказаною адресою, щоб перевірити, чи це – випадковість (людина могла, наприклад, спати), чи користувач справді покинув місце перебування.

За недотримання умов користування застосунком автоматичних штрафів немає. Однак, якщо поліція підтвердить порушення режиму самоізоляції, користувач мусить сплатити штраф (або навіть бути притягнутим до кримінальної відповідальності при повторних порушеннях).

Як працює додаток "Дій вдома"?Мета застосунку – запобігти поширенню COVID-19 в Україні. Його повинні встановити особи, які потенційно можуть бути носіями захворювання та потребують самоізоляції:



- хворі на COVID-19 (але не потребують госпіталізації);

- повернулися з країн, де зафіксовано спалах вірусу;

- контактували з хворими на COVID-19;

- особи, щодо яких є підозра на інфікування COVID-19.



Упродовж 14 днів користувач отримує до 10 push-повідомлень у додатку. Йому потрібно щоразу робити своє фото – у цей момент вмикається геолокація. Якщо режим самоізоляції порушений і це буде доведено, людину може чекати покарання, передбачене законом.