Юристка объяснила детали введения в спецрежиме Дия Сити английского права

Анна Бабич рассказала, что украинскому ИТ-рынку нужно английское право. В частности потому, что без введения универсальных инструментов привлечения капитала в национальное законодательство говорить о развитии ИТ-сектора невозможно.

Партнер юридической фирмы AEQUO также считает, что это позволит всем участникам рынка, в том числе иностранным инвесторам, инвестировать в Украину на понятных условиях.

Чтобы украинские суды могли опираться на конкретные инструменты при рассмотрении корпоративных споров в сфере ІТ, авторы Дия Сити адаптировали в базовом законе о спецрежиме элементы английского права,

– пишет она.

Бабич считает, что это позволит всем участникам рынка, в том числе иностранным инвесторам, инвестировать в Украину на понятных условиях. Юристка убеждена, что из-за отсутствия элементов английского права иностранный бизнес часто обходил нашу юрисдикцию, выбирая страны с более предсказуемой правовой системой.

Среди этих элементов Анна Бабич назвала конвертируемый заем, договор опциона, ликвидационные преференции (Liquidation Preferences), договоры о компенсации возможных потерь (Liquidated Damages), а также warranties & indemnities (заверения и безусловную компенсацию убытков).

Приближают постсоветское "коммерческое" законодательство Украины к международному

Партнер AEQUO пишет, что вышеупомянутые инструменты для инвесторов приближают постсоветское "коммерческое" законодательство Украины к международным стандартам.

"Хоть английские суды – это очень разрекламированное обещание справедливости, не все на самом деле могут туда попасть, даже выбрав английское право... Именно поэтому мы должны адаптировать лучшие практики в сфере защиты инвестиций с более развитых систем права в национальное законодательство и, одновременно, не забывать о продолжении судебной реформы на низших инстанциях", – убеждена Анна Бабич.

Она прогнозирует, что часть инструментов английского права станет доступной не только для резидентов Дия Сити.

Что этому предшествовало