В государственное приложение "Дия" вернули удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства. В начале войны Минцифры скрыло их в целях безопасности.

Сейчас эту возможность восстановили. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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В "Дию" вернули водительское удостоверение и техпаспорт

В начале полномасштабного вторжения России в Украину службы нацбезопасности отключили эти реестры, чтобы защитить данные украинцев. Но сейчас Единый госреестр транспортных средств МВД возобновил свою работу в безопасном месте.

Теперь вы снова можете показывать водительские удостоверение и техпаспорт в приложении Дия,

– написал Федоров.

Министр отметил, что водительские права и техпаспорт подтянутся в приложении автоматически после авторизации.

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