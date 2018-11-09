"Дикое Поле": первый украинский вестерн по культовому роману Жадана

Долгожданное приключенческое бадди-муви "Дикое Поле" по роману-бестселлеру Сергея Жадана "Ворошиловград" уже в широком прокате. Это, без сомнения, первый украинский вестерн, который приятно освежит ваше представление об отечественном кино.

Почему стоит посмотреть фильм уже в эти выходные – читайте в обзоре 24 канала.

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Фильм о Донбассе снимали на Донбассе

Кино сделали в сотворчестве Украина, Нидерланды и Швейцария за 31 миллион гривен. Это дебют режиссера Ярослава Лодыгина, который работал над ним семь лет.



Актер Алексей Горбунов и режиссер Ярослав Ладыгин на съемках

Снимать запланировали в родном городке Сергея Жадана Старобельске на Луганщине еще до начала АТО. Однако начали во время войны. В Старобельске, ведь что будет лучшей декорацией фильма-экранизации романа, чем место, события которого происходили именно там?



Фильм снимали в Старобельске

Ну, ладно, но ведь снимали почти на острове! Потому как ныне Старобельск отрезан от привычной жизни блокпостами, почти без телефонной связи, железнодорожного и авиасообщения, с дорогами, которые превращают поездку туда в кошмар.

С организацией было сложно: творческая группа жила в заброшенном отеле и женских общежитиях, откуда их периодически выгоняли, час в день тратила на объезд моста, который вот именно сейчас начали ремонтировать, да и вообще оказалась отрезанной от мира…

Но кинодеятели убеждают, что заряженная атмосфера сделала съемки крутейшими. Приключенческий экшен сняли за 2 месяца, а за год смонтировали.



Съемочный процесс

Защищай свое, иначе поганцы отберут

Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь Гере предстоит защитить семейный бизнес – старую бензоколонку. Вместе с ней – друзей детства и любви в борьбе против бандитов. Поганцы захватывают кусок за куском землю, превращают ее в кукурузные поля и железную дорогу в никуда.

Трейлер фильма – смотрите видео:

Чем закончится это ироническое и полное приключений путешествие сквозь Дикое Поле?

И режиссер, и писатель настаивают: фильм и книга – две отдельных истории. Потому что в кино доминирует одна идея – защита своего. Защита заправки, которая как бы никому не нужна, символизирует нашу страну.

Кинобанде хотелось, чтобы украинский зритель попытался познать себя в этом фильме. Потому что это история о нас всех – независимо от того, живем на Луганщине или на Закарпатье. Это довольно типологически: попытка забрать у нас наше и необходимость защищать свое.







"Защищай свое!"

Четко ощущается, что нам хотел сказать режиссер. С осью, вокруг которой закручивается сюжет, все хорошо.

Динамики не хватает, но кино чертовски поэтическое

Однако фильму не хватает динамики. Ее почти нет... двухчасовое кино "провисает" из-за затянутости эпизодов и отсутствия четкой драматургии.

Собственно, после нескольких неудачных попыток режиссер не сдюжил сценарий и обратился к Наталье Ворожбит. Та холодной рукой хирурга адаптировала текст романа, как могла. И смогла хорошо, правда, выбросив любимые эпизоды Жадана. Теперь тот очень надеется на режиссерскую версию и радуется, что из 10 часов отобранного материала не сделали сериал. Но достаточно об этой тандем-эпопее.... Айда к фильму.

Кульминация и развязка тоже поэтично смазаны. Но финальная сцена неожиданная и красивая. Любителям упоротости понравятся эпизоды: войско галлюнов и неадекватные похороны с крутой могилой.



Упоротости хватает

Любителям сюра тоже будет по вкусу: в настоящем литерном поезде, который едет из ниоткуда в никуда, происходят странные и забавные приключения. Здесь много свежего юмора, который вызывает не громкие, но постоянные смешки в зале. Словом, фильм будет по нраву поклонникам авторского стиля Жадана, когда нехватка динамики компенсируется поэтичностью и иронией картинки.

Картинка в стиле голливудского вестерна

Кадры оператора-постановщика Сергея Михальчука впечатляют. Они действительно в духе голливудского вестерна! Неожиданно прекрасные панорамы Востока, крупные планы лиц персонажей, так, что изучаешь каждую морщинку... Это ново и вкусно для нашего кино.







Кадры будто из хорошего вестерна

Здесь много уместной музыки, которая помогает раскрывать сцены. Кроме того, вкусный звук фильма обеспечил самурай звукорежиссуры Сергей Степанский. Как в жизни, остро и пьяняще барабанит дождь, урчат машины и звенит мошкара ночью. А когда надо помолчать, тишина в кадре начинает играть десятками оттенков. Драйвовый саундтрек "Будда" – стихотворение Жадана на музыку Олега Каданова – тоже удачная вишенка на бади-мувви.

Фантастически раскрыты персонажи

Главные роли в фильме исполнили Олег Москаленко (Герман), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий (Травма), Алексей Горбунов (Пастор), Руслана Хазипова (Оля), Евгения Муц (Катя), Роман Халаимов (Марлен) и Игорь Портянко (Никалай Никалаич).



Олег Москаленко, Георгий Поволоцкий и Владимир Ямненко

Некоторые из них впервые на большом экране, для других съемки в кино – как почистить зубы. Но актеры хорошо вписались в роль донбасских ребят – "реальных мужиков".

Герман, которого сыграл Москаленко, - проводник зрителя в странный мир разных персонажей. Комьюнити контрабандистов, фермеров, бандитов мы бы не увидели, если бы не Гера.



Олег Москаленко и Алексей Горбунов

И есть второй проводник – Пастор, который заводит туда, куда бы сам Герман отродясь бы не зашел. Бывшим наркоманом-пастором стал Алексей Горбунов, который добавил крутейшим речам лютой харизмы.

Жадан также сыграл эпизодическую роль – на несколько секунд появился в кадре с нецензурной репликой. Отшучивается, что это лучшие три секунды его жизни.



Жадан в эпизодической роли

В целом, "Дикое Поле" показывает фантастически раскрытых персонажей. Каждый передает определенную социальную прослойку того региона. Фильму веришь благодаря мастерству актеров.



Владимир Ямненко

Почти все говорят натуралистично-суржиком

"Дикое поле" стал вторым полнометражным фильмом в истории украинского кинематографа, после фильма "Припутни", где почти все актеры разговаривают на суржике и колоритной бранью. Режиссер за маты в кино, если те оправданы героем и ситуацией. А таки оправданы.

Языковая политика прекрасна: главный красавчик говорит на украинском языке, А главный падлюка - на чистом русском. Это не может не радовать.



Почти все говорят суржиком

Речь показывает, как персонажи настроены относительно главного героя. Те, которые пытаются перейти на украинский, выражают этим симпатию, а те, кто упорно нет, его блокируют. Шутя на украинский переходил и главный бандит, чтобы втереться в доверие. Понятное дело, у него ничего не получилось. Но было смешно.

В фильме важно, кто на каком языке говорит, кто готов перейти с языка на язык, кто – нет, кто чувствует собеседника, кто – не чувствует. Словом, здесь есть, что послушать.

Фильм – в мир!

Широкий прокат "Дикого Поля" в украинских кинотеатрах стартовал 9 ноября. По телевизору его покажут в следующем году. Возможна режиссерская версия, если лента понравится украинскому зрителю. Это покажут кассовые сборы.

Фильм также выходит на международную арену: его уже отобрали в конкурсную программу международного кинофестиваля "Темные ночи" в Таллинне.

А творческий тандем Лодыгина-Жадана планирует экранизировать свежий роман писателя "интернат" уже в следующем году!



Прокат продолжается

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В целом, "Дикое Поле" - атмосферный и смелый эксперимент, который поэтично-свежо размывает жанровые границы. И в очередной раз свидетельствует, что лучший период украинского кинематографа – в разгаре.