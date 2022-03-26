Диктатор никогда не устоит перед силой народа, – Байден

Президент США Джозеф Байден обратился к миру со специальной речью в Польше, куда он прибыл с официальным визитом. Одной из главных тем его обращения стала Украина.

Предварительно лидер США встречался с украинскими чиновниками. Речь идет о главе МИД Украины и министре обороны Украины, сообщает 24 канал.

Достойно внимания Путин не должен остаться у власти, – Байден выступил в Варшаве: видео речи

Байден о Путине

Президент США заявил, что украинский народ демонстрирует, что сила единения всей нации сильнее и мощнее власти одного жалкого диктатора. Американский политик добавил, что слова Иоана Павла II (бывшего Папы Римского) напоминают нам, что никогда нельзя терять надежду, никогда не нужно сомневаться в себе, а главное – не бояться.

Диктатор, пытающийся построить империю, никогда не устоит перед силой народа. Этот человек не должен остаться у власти,

– подчеркнул Байден.

Президент США также сказал, что диктатор не может победить, ведь свободным людям важны свет, демократия, свобода возможностей.

Российский депутат призвал к расширению границ войны: смотреть видео