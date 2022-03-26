Попередньо лідер США зустрічався з українськими високопосадовцями. Йдеться про главу МЗС України та міністра оборони України, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Путін не має залишитися при владі, – Байден виступив у Варшаві: відео промови

Байден про Путіна

Президент США заявив, що український народ демонструє, що єднання всієї нації сильніше та потужніше за владу одного жалюгідного диктатора. Американський політик додав, що слова Іван Павло II (колишній Папа Римський) нагадують нам, що ніколи не можна втрачати надію, ніколи не потрібно сумніватися в собі, а головне – не боятися.

Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не встоїть перед силою народу. Ця людина не повинна залишитись при владі,

– наголосив Байден.

Президент США також сказав, що диктатор не може перемогти, адже вільним людям важливі світло, демократія, свобода можливостей.

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