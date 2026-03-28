Плохой знак для Кремля: политтехнолог ответил, чем для России может обернуться давление на олигархов

Российский диктатор Владимир Путин просил у тамошних олигархов добровольно скинуться в бюджет, ведь он собирается продолжать войну и захватить всю территорию Донецкой области. Произошло это на закрытой встрече.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что нет ничего удивительного в том, что там начали давить на олигархов. В России возникли серьезные проблемы с бюджетом. Теперь там лихорадочно пытаются из этого выпутаться.

Какие проблемы возникли в России?

По словам Загороднего, в России рассчитывали, что дефицит федерального бюджета будет находиться на уровне 3,8 триллиона рублей. Однако там уже дошли до этих показателей. Им придется что-то делать.

Они нарисовали нереалистичный бюджет. За 2 месяца фактически добрались до дефицита. Теперь им надо сокращать расходы. Если же они начнут это делать, то будет катастрофа для российской экономики. Там все держится на государственных закупках. Расходы и так уже порезали,

– отметил Загородний.

Конечно, Россия могла бы разобраться с проблемами, если бы завершила войну в Украине. Но, судя по всему, там никто не собирается на это идти. А сама экономика России фактически оказалась в стагфляции, когда инфляция растет, а сама экономика падает.

Ситуация в России: последние новости