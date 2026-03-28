Плохой знак для Кремля: политтехнолог ответил, чем для России может обернуться давление на олигархов
- Российский диктатор Владимир Путин попросил олигархов финансово поддержать бюджет. Он собирается продолжать войну.
- Политтехнолог Тарас Загородний прокомментировал проблемы в российской экономике.
Российский диктатор Владимир Путин просил у тамошних олигархов добровольно скинуться в бюджет, ведь он собирается продолжать войну и захватить всю территорию Донецкой области. Произошло это на закрытой встрече.
Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что нет ничего удивительного в том, что там начали давить на олигархов. В России возникли серьезные проблемы с бюджетом. Теперь там лихорадочно пытаются из этого выпутаться.
Какие проблемы возникли в России?
По словам Загороднего, в России рассчитывали, что дефицит федерального бюджета будет находиться на уровне 3,8 триллиона рублей. Однако там уже дошли до этих показателей. Им придется что-то делать.
Они нарисовали нереалистичный бюджет. За 2 месяца фактически добрались до дефицита. Теперь им надо сокращать расходы. Если же они начнут это делать, то будет катастрофа для российской экономики. Там все держится на государственных закупках. Расходы и так уже порезали,
– отметил Загородний.
Конечно, Россия могла бы разобраться с проблемами, если бы завершила войну в Украине. Но, судя по всему, там никто не собирается на это идти. А сама экономика России фактически оказалась в стагфляции, когда инфляция растет, а сама экономика падает.
Ситуация в России: последние новости
- Российский диктатор Путин снова придумывает разные неадекватные причины, почему он решил напасть на Украину. На этот раз он начал рассказывать, что оккупанты "борются за Россию", чтобы "жить на своей земле".
- В ночь на 28 марта состоялась атака на российский город Чапаевск в Самарской области. По предварительным данным, удалось повредить военный завод "Промсинтез". Удар могли нанести с помощью ракет "Фламинго".
- Также украинские дроны атаковали российский Ярославль. Под ударом мог оказаться тамошний НПЗ. Но пока нет информации о последствиях ударов.