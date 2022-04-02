Диктатор разжигает конфликты, – Папа Франциск впервые жестко осудил Путина за войну с Украиной

Папа Римский впервые жестко осудил Владимира Путина за войну с Украиной, хоть и косвенно. Понтифик назвал его диктатором, разжигающим конфликты.

Папа Франциск 2 апреля впервые раскритиковал, хоть и не в прямой форме, российского лидера за его вторжение в Украину.

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Папа Римский о Путине

"С Востока Европы, из страны восхода солнца, теперь ходят мрачные тени войны. Мы думали, что вторжение в другие страны, жестокие уличные бои и атомные угрозы – это мрачные воспоминания о далеком прошлом", –сказал Папа.

Он продолжил, отметив, что ледяные ветры войны, несущие за собой только смерть, разрушение и ненависть, мощно накрыли жизнь многих людей и коснулись всех.

И снова какой-то диктатор, к сожалению, в анахронических притязаниях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликты, а простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет совсем,

– заявил понтифик.

Папа резко осудил то, что он назвал "неоправданной агрессией", а также "зверства" на войне.

Но конкретно он упоминал Россию лишь в молитвах, к примеру, во время специального молебна за мир 25 марта.

Понтифик вновь подверг критике индустрию вооружений и выразил сожаление по поводу угасания энтузиазма о мире, возникшем после Второй мировой войны, сказав, что столкновение интересов и идеологий "опять проявилось в искушениях автократии, новых формах империализма широко распространенной агрессивностью".

Напомним, Папа Франциск планирует визит в Киев.

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