Папа Франциск 2 квітня вперше розкритикував, хоч і не в прямій формі, російського лідера за його вторгнення в Україну.

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Папа Римський про Путіна

"Зі Сходу Європи, з країни сходу сонця, тепер ширяться похмурі тіні війни. Ми думали, що вторгнення в інші країни, жорстокі вуличні бої та атомні загрози – це похмурі спогади про далеке минуле", – сказав Папа.

Він продовжив, зазначивши, що крижані вітри війни, які несуть за собою тільки смерть, руйнування і ненависть, потужно накрили життя багатьох людей і торкнулися всіх.

І знову якийсь диктатор, на жаль, в анахронічних домаганнях націоналістичних інтересів, провокує і розпалює конфлікти, а прості люди відчувають необхідність будувати майбутнє, яке або буде загальним, або його не буде зовсім,

– заявив понтифік.

Папа різко засудив те, що він назвав "невиправданою агресією", а також "звірства" на війні.

Але безпосередньо він згадував Росію тільки в молитвах, наприклад, під час спеціального молебню за мир 25 березня.

Понтифік знову піддав критиці індустрію озброєнь і висловив жаль щодо згасання ентузіазму про мир, який виник після Другої світової війни, сказавши, що зіткнення інтересів і ідеологій "знову проявилося в спокусах автократії, нових формах імперіалізму широко поширеною агресивністю".

Нагадаємо, Папа Франциск планує візит у Київ.

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