Боец "Азова" Андрей "Спайдер" Игнатюк рассказал 24 Каналу, что Путин создал идеологию, которая сейчас существует в России, а россияне поддержали это. Он отметил, что там за все годы притеснений не было никаких масштабных противостояний против его правления.

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"В России нет никого, кто бы мог иметь какое-то влияние на население, чтобы сейчас изменить ход истории. Путин точно имеет какую-то замену для себя, если с ним что-то случится", – сказал Игнатюк.

Возможны ли изменения в России

Боец "Азова" считает, что вариант, когда Россия оставит в покое Украину, возможен только тогда, когда все, что связано с путинским режимом исчезнет.

Нет ни одного российского военного, который бы выступил против войны в Украине,

– отметил он.

Игнатюк отметил, что россияне "сами влезают в петлю ура-патриотизма". Если там кто-то и понимает, что происходит, то тихонько молчит, чтобы не попасть за решетку. Таких относительно сознательных людей в России, по его мнению, не более 20%.

Там ничего не изменится, если к власти придет кто-то другой или вернется русская интеллигенция, которая уехала. России нет – она сама себя уничтожила своей властью и выборами. Это уже диктатура. Путин переплюнул даже советский союз,

– высказался боец "Азова".

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