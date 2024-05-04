Боец "Азова" Андрей "Спайдер" Игнатюк рассказал 24 Каналу, что Путин создал идеологию, которая сейчас существует в России, а россияне поддержали это. Он отметил, что там за все годы притеснений не было никаких масштабных противостояний против его правления.
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"В России нет никого, кто бы мог иметь какое-то влияние на население, чтобы сейчас изменить ход истории. Путин точно имеет какую-то замену для себя, если с ним что-то случится", – сказал Игнатюк.
Возможны ли изменения в России
Боец "Азова" считает, что вариант, когда Россия оставит в покое Украину, возможен только тогда, когда все, что связано с путинским режимом исчезнет.
Нет ни одного российского военного, который бы выступил против войны в Украине,
– отметил он.
Игнатюк отметил, что россияне "сами влезают в петлю ура-патриотизма". Если там кто-то и понимает, что происходит, то тихонько молчит, чтобы не попасть за решетку. Таких относительно сознательных людей в России, по его мнению, не более 20%.
Там ничего не изменится, если к власти придет кто-то другой или вернется русская интеллигенция, которая уехала. России нет – она сама себя уничтожила своей властью и выборами. Это уже диктатура. Путин переплюнул даже советский союз,
– высказался боец "Азова".
Что происходит в России: последние новости
- В России устроили "поиски" президента Украины. На сайте МВД России появилось сообщение о том, что Владимир Зеленский объявлен в розыск. Причину не указана.
- В разведке Великобритании сообщили, что, несмотря на огромные человеческие потери, Россия адаптировала свои вооруженные силы к войне на истощение. В ведомстве отметили, что ставка на массовость вероятно сохранится в течение всей войны России против Украины. Это будет иметь долговременное влияние на будущую российскую армию.
- Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий считает, что НАТО не сможет защитить свой восточный фланг. Если произойдет нападение, то россияне быстро захватят страны Балтии. По мнению представителя ГУР, пятая статья о коллективной обороне НАТО "может оказаться малозначимой на практике".