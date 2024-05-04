Боєць "Азову" Андрій "Спайдер" Ігнатюк розповів 24 Каналу, що Путін створив ідеологію, яка зараз існує в Росії, а росіяни підтримали це. Він зазначив, що там за всі роки утисків не було ніяких масштабних протистоянь проти його правління.

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"У Росії немає нікого, хто б міг мати якийсь вплив на населення, щоб зараз змінити хід історії. Путін точно має якусь заміну для себе, якщо з ним щось трапиться", – сказав Ігнатюк.

Чи можливі зміни у Росії

Боєць "Азову" вважає, що варіант, коли Росія дасть спокій Україні, можливий тільки тоді, коли все, що пов’язане з путінським режимом зникне.

Немає жодного російського військового, який би виступив проти війни в Україні,

– зауважив він.

Ігнатюк наголосив, що росіяни "самі влазять у зашморг ура-патріотизму". Якщо там хтось і розуміє, що відбувається, то тихенько мовчить, щоб не потрапити за ґрати. Таких відносно свідомих людей у Росії, на його думку, не більше 20%.

Там нічого не зміниться, якщо до влади прийде хтось інший чи повернеться російська інтелігенція, яка виїхала. Росії немає – вона сама себе знищила своєю владою та виборами. Це вже диктатура. Путін переплюнув навіть радянський союз,

– висловився боєць "Азову".

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