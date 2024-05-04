Оскільки безробітні росіяни нібито сидять на шиї у держави, отримуючи якісь "виплати". Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в етері 24 Каналу прокоментував ініціативу чиновників.

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Про "щастя" для росіян

Депутат законодавчої думи Томської області від панівної партії "Єдина Росія" Єкатіріна Собканюк запропонувала для безробітних росіян створити "трудові табори". За її словами, на будівництвах не вистачає бетонників, арматурників, зварювальників та електриків.

На думку Яковенка, це той випадок, коли у людини відсутні механізми розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Адже приблизно 500 тисяч російських чоловіків лежать в українському чорноземі або непридатні для трудової діяльності. Прокласти ланцюжок від втрат до дефіциту кадрів – це надто складна робота для російських чиновників та депутатів.

Зауважте! Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила 473 400 особового складу.

Росіяни намагаються організувати "щастя" в тій концепції, яку сповідує тоталітарний режим Владіміра Путіна. "Трудові табори" – місце, де сконцентроване "щастя". Це описував письменник Джордж Орвелл у своєму безсмертному романі. Нині Росія до цього потроху повертається.

Також голова Конституційного суду Валєрій Зорькін сказав, що дарма скасували кріпосне право. Це велика помилка. Через це втрачена нитка, яка поєднувала Росію,

– сказав Ігор Яковенко.

Повернення кріпацтва також можна віднести до питання "щастя". Адже "щасливому" рабу, кріпаку та людині у "трудових таборах" не потрібно думати й хвилюватися через ситуацію в країні. Такого ефекту домагається путінський режим.

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