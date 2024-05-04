Поскольку безработные россияне якобы сидят на шее у государства, получая некие "выплаты". Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала прокомментировал инициативу чиновников.

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О "счастье" для россиян

Депутат законодательной думы Томской области от правящей партии "Единая Россия" Екатерина Собканюк предложила для безработных россиян создать "трудовые лагеря". По ее словам, на стройках не хватает бетонщиков, арматурщиков, сварщиков и электриков.

По мнению Яковенко, это тот случай, когда у человека отсутствуют механизмы понимания причинно-следственных связей. Ведь примерно 500 тысяч российских мужчин лежат в украинском черноземе или непригодны для трудовой деятельности. Проложить цепочку от потерь до дефицита кадров – это слишком сложная работа для российских чиновников и депутатов.

Заметьте! С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла 473 400 человек личного состава.

Россияне пытаются организовать "счастье" в той концепции, которую исповедует тоталитарный режим Владимира Путина. "Трудовые лагеря" – место, где сконцентрировано "счастье". Это описывал писатель Джордж Оруэлл в своем бессмертном романе. Сейчас Россия к этому понемногу возвращается.

Также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сказал, что зря отменили крепостное право. Это большая ошибка. Из-за этого потеряна нить, которая объединяла Россию,

– сказал Игорь Яковенко.

Возвращение крепостничества также можно отнести к вопросу "счастья". Ведь "счастливому" рабу, крепостному и человеку в "трудовых лагерях" не нужно думать и волноваться из-за ситуации в стране. Такого эффекта добивается путинский режим.

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