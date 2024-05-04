Про масштабну пожежу пишуть місцеві телеграм-канали. Вони також публікують кадри, як густий стовп чорного диму накрив місто, передає 24 Канал.

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У Хабаровську була масштабна пожежа

У російському Хабаровську 4 травня близько о 12:20 за місцевим часом (05:20 за київським часом) спалахнула масштабна пожежа у гіпермаркеті "РеміСіті". На момент займання у ТЦ було близько 300 відвідувачів (за іншими заявами пропагандистів – до 270).

Пожежа у Хабаровську: дивіться відео

Пропагандисти заявили, що внаслідок інциденту буцімто ніхто не постраждав – усіх вчасно евакуювали.

Як повідомляють у мережі, вогонь буцімто спочатку помітили на одній з витяжок, а потім пожежа стрімко почала поширюватися. Вогонь охопив понад 1 100 квадратних метрів, зруйнувавши покрівлю будівлі. Епіцентром пожежі нібито стала піцерія на території ТЦ, однак ця версія непідтверджена.

Пожежа сталася в ТЦ у розпал дня: дивіться відео

Пожежа була настільки масштабної, що густий чорний дим було видно за кілька кілометрів від пожежі. Дим буквально накрив Хабаровськ.

Пожежа в ТЦ Хабаровська – більше у галереї

Наразі пожежу локалізували. Що стало причиною загоряння – наразі невідомо.

У Москві горів завод

У Москві ввечері 2 травня спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва штучного каменю. Вогонь охопив понад 2 500 квадратних метрів. Внаслідок пожежі стався частковий обвал покрівлі.

Пропагандисти заявляли, що буцімто загоряння сталося в "адміністративній будівлі". Втім, кадри пожежі свідчать про зворотнє. На них видно, що займання сталося у будівлі, яка більше схожа на виробництво, адже така площа для звичайної "адміністративної будівлі" завелика.

Щоб ліквідували загоряння, росіяни залучили чимало одиниць техніки, й навіть авіацію. Що стало причиною пожежі – невідомо, однак у мережі вже заявляють про "український слід".

Нещодавно також спалахнула пожежа у Татарстані. Там горів складальний цех заводу "КамАЗ".