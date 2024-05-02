Про пожежу повідомили телеграм-пабліки у четвер ввечері, 2 травня, – інформує 24 Канал. Згодом це підтвердили офіційні російські інформаційні джерела.

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Пожежа на московському заводі

Власне, у прокуратурі Москви заявили, що слідчі Східного адміністративного округу контролюють встановлення обставин пожежі. Водночас там стверджують, що у вогні – адміністративна триповерхова будівля на вулиці Буракова.

Наразі (станом на 22:00 за київським часом – 24 Канал) вогнем охоплено 2 500 квадратних метрів будівлі, стався частковий обвал покрівлі,

– йдеться у повідомленні.

Численні телеграм-канали поширюють дещо іншу інформацію та кадри, що це підтверджують. Як зазначають пабліки, спалахнуло підприємство з виробництва штучного каменю. Вочевидь, йдеться справді не про звичайну "адміністративну будівлю".

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Міністерство надзвичайних справ Росії проінформувало, що для гасіння полум'я на місце події пригнали авіацію Московського авіаційного центру. У іншому повідомленні йшлося про залучення 120 спеціалістів та 35 одиниць техніки.

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Зверніть увагу! Станом на 23:00 (2 травня) за київським часом інформація про постраждалих не надходила. У Кремлі обіцяють, що встановлять точну причину займання за результатами пожежно-технічної експертизи. Водночас у коментарях до повідомлень у пабліках звичайні росіяни шукають "український слід" у тому, що сталося.

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