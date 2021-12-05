Это только заочно может показаться замечательным, когда любая мечта может воплотиться от её сильного желания. Когда это происходит с кем-то и не касаемо тебя, это вполне может существовать, но применительно к своей жизни все хотят привычного качества услуг и товаров, качественного лечения и обучения.

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Появилась мода на врачей и учителей "мейд ин СССР", как показателя качества знаний и накопленного профессионального опыта. Следующий показатель уровня знания и опыта – дипломы украинского образца и отсылки к опыту работы до русской оккупации.

Луганск стал полем экспериментов над людьми / фото Ольги Черненко

Поначалу, в 2014 – 2015 годах, многие поймали эту небывалую волну удачи, когда профессионалы и конкуренты выехали, и многие ниши оказались открытыми. Те должности, которых пришлось бы ждать годами и десятилетиями, оказались вакантны.

Уже сейчас появилась новая характеристика своего профессионального уровня: "При желании я ещё тогда мог бы стать главврачом" (здесь может варьироваться от сферы деятельности: деканом или министром).

Следующий рекламный слоган, это "Мы работаем с 2014 года!". Точкой отсчета берется война, и для многих восемь лет на рынке уже показатель стабильности, как для многих мировых компаний промежутки в сто и более лет. В личном разговоре могут для убедительности добавить, что или "Торговали, когда никто не работал" или совсем уже наповал о том, что "Хоронили, когда стреляли" (в зависимости от сферы деятельности).

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Совершенно нормальная ситуация, когда в разговоре оказывается, что мастер по ремонту отопительного оборудования до 2014 года играл в музыкальном ансамбле, электрик был инженером на предприятии, а сантехник в недавнем прошлом работал медбратом бригады "скорой".

Скрепы / фото Ольги Черненко

Если эта всплывшая деталь всего лишь пикантный штрих и на качестве услуг это никак не отразится, можно считать эту историю со счастливым концом. Но чаще всего такие вот мастера по газете или сайту оказываются однодневными, когда от острой потребности в деньгах человек пытается делать что-то, что у него получалось делать дома и при невысоких требованиях может выйти и у клиента.

Никакого наказания за некачественные услуги к такому вот "мастеру на час" применить невозможно. Фамилия его неизвестна, контакты с ним были только по телефону. В лучшем случае, он приедет ещё раз (взяв ещё раз деньги за визит), а после отключит телефон или заблокирует абонента.

Примерно так выглядит ситуация в любой сфере – парикмахерских услугах, частной косметологии, организации детских праздников. Практически все, существующее сейчас, это чес вроде тура по городам, когда вместо именитых артистов ездили их дублеры. На волне отсутствия конкурентов человек зарабатывает какую-то сумму, а после исчезает, меняет номер или занимается чем-то другим.

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Ещё одна интересная черта. Многие действительно стали воплощать свои мечты именно в 2014 – 2015 годах, когда поняли, что на рынке они остались одни. Занятно, но амбиций часто хватало только на броское название и помпезную вывеску. Любой такой вот стартап помпезно открывался с шариками, ковровой дорожкой и рекламой в местных СМИ и тихо и незаметно закрывался от полного отсутствия навыков вести дела и денег у жителей "республики" на то, чтобы посещать "авторские салоны", "студии красоты", "бутики" и "рестораны национальных кухонь".

Опасные буквы / фото Ольги Черненко

Дилетантство чувствовалось во всем – в поведении высших "военных" чинов, для которых символами власти были сейф за спиной, огромный кабинет бывшего руководителя банка и большой письменный стол. Вчерашним таксистам и шахтерам казалось, что чем больше будет их письменный стол, тем выше им самим будет казаться их должность и тем значимее будет их репутация в глазах подчиненных.

Часто для реализации этиъ детских представлений о карьере офисная мебель "отжималась" у прежних владельцев. Примерно так играет ребенок во взрослую жизнь.

Чтобы казаться взрослой девочка надевает мамины туфли и берет мамину помаду. Здесь же этими атрибутами выступали ворованные из банков большие кожаные кресла, широкие письменные столы и массивные сейфы. Причем часто пользоваться всем этим человек не умел и не имел навыков работать в этих условиях.

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Практически у каждого жителя "недореспублики" есть своя история о "профессионалах" нового времени. Кому-то врач порекомендовал лечить воспаленное ухо йодной сеточкой, кто-то вспоминает, как на детском празднике с заявленным серебряным шоу в воздух летела туалетная бумага с мусором с пола, учителем рисования в детской студии у ребенка на деле оказалась вчерашняя швея, а кто-то едва выжил после вмешательства в процесс родовспоможения новой амбициозной заведующей отделением.

Происходящее страшно ещё и от того, что от низкого уровня качества услуг никто не несет ответственности.

Одно дело – потерянные деньги или испорченный кран, и другое – утраченное здоровье или репутация. А вообразите себе, если следователем будет такой же вчерашний студент или человек, пришедший по знакомству? Помимо "осадка" для многих это будет навсегда испорченной биографией и верой в хорошее в людях.

Злая ирония на улицах Луганска / фото Ольги Черненко

Под занимаемые должности стали покупаться дипломы о высшем образовании, на "хлебные" должности стали устраивать родственников. Вернулось явление протежирования и семейственности в одной структуре, когда в одной организации работают целыми семьями.

Вернулось явление "собирать свою телефонную книжку", куда входят только те, кто проверен времени и на кого есть отзывы друзей. Доверенный врач, учитель с хорошей репутацией, свой парикмахер, свой мастер по ремонту техники, строитель с ещё довоенным опытом работы, "прикормленный" человек в ГАИ.

Новая услуга – ремонт техники на дому у клиента. И дело не в том, что у мастера нет мастерской, а в том, что многие клиенты боятся отдавать свои вещи в неизвестные руки после банальной кражи запчастей.