Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко объяснил 24 Каналу, что эти вбросы преследуют цель взбудоражить общество и внести разлад в украинскую власть.

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Кремль в тяжелом состоянии

Российские пропагандисты надеются, что каким-то образом эти фейки увидят украинцы и кто-то, возможно, поверит, что это правда.

Попытка вбросить фейк о том, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным – раскол свидетельствует, о тяжелом состоянии Кремля, который военным путем победить Украину не может. А потому остается единственный способ – взорвать ее изнутри,

– отметил оппозиционный журналист.

Существует определенная технология, как смоделировать этот процесс.

Во-первых, прежде всего рассорить Президента и Главнокомандующего, постоянно публиковать новости о том, что Зеленский собирается "уволить" Залужного.

И эта информация появляется не только в российских СМИ. Об этом пишет даже The New York Times. И это создает очень серьезные проблемы Украины,

– заметил Яковенко.

Во-вторых, провести выборы в Украине. Это почти смертельный удар, потому что проведение выборов в тех условиях, которые сегодня существуют в Украине – идет война, часть украинцев находится в вынужденной эмиграции, лучшие люди страны воюют, не могут участвовать в выборах – маловероятны.

Какова цель распространения фейков о Залужном: смотрите видео

Даже устроить голосование – это проблема, потому что по скоплению людей враг может наносить удары.

В-третьих, оказывается постоянное давление на Украину, чтобы она предложила России какие-то "мирные переговоры". А Путин будет настаивать на подписании акта о полной капитуляции. Другого варианта в переговорах для него нет.

"Россия распространяет фейки от бессилия. На поле боя победить Украину не могут, поэтому ищут другие способы", – подчеркнул Игорь Яковенко.

Россия распространяет фейки: важное