Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко объяснил 24 Каналу, что эти вбросы преследуют цель взбудоражить общество и внести разлад в украинскую власть.
К теме Министр обороны прокомментировал информацию об "освобождении Залужного"
Кремль в тяжелом состоянии
Российские пропагандисты надеются, что каким-то образом эти фейки увидят украинцы и кто-то, возможно, поверит, что это правда.
Попытка вбросить фейк о том, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным – раскол свидетельствует, о тяжелом состоянии Кремля, который военным путем победить Украину не может. А потому остается единственный способ – взорвать ее изнутри,
– отметил оппозиционный журналист.
Существует определенная технология, как смоделировать этот процесс.
Во-первых, прежде всего рассорить Президента и Главнокомандующего, постоянно публиковать новости о том, что Зеленский собирается "уволить" Залужного.
И эта информация появляется не только в российских СМИ. Об этом пишет даже The New York Times. И это создает очень серьезные проблемы Украины,
– заметил Яковенко.
Во-вторых, провести выборы в Украине. Это почти смертельный удар, потому что проведение выборов в тех условиях, которые сегодня существуют в Украине – идет война, часть украинцев находится в вынужденной эмиграции, лучшие люди страны воюют, не могут участвовать в выборах – маловероятны.
Какова цель распространения фейков о Залужном: смотрите видео
Даже устроить голосование – это проблема, потому что по скоплению людей враг может наносить удары.
В-третьих, оказывается постоянное давление на Украину, чтобы она предложила России какие-то "мирные переговоры". А Путин будет настаивать на подписании акта о полной капитуляции. Другого варианта в переговорах для него нет.
"Россия распространяет фейки от бессилия. На поле боя победить Украину не могут, поэтому ищут другие способы", – подчеркнул Игорь Яковенко.
Россия распространяет фейки: важное
- Российские пропагандисты делают информационные вбросы о якобы расколе в украинских властях и пытаются этим расшатать ситуацию в Украине. В частности, появился дипфейк (технология замены лиц) с "участием" Валерия Залужного.
- СтратКоми ВСУ прокомментировали этот фейк, отметив, что военно-политическое руководство Украины единое, а его цель – победа над врагом. Поэтому ни один фейк не повлияет на достижение этой цели.
- На дипфейк с Залужным также отреагировал спикер главы ОПУ Михаил Подоляк. По его мнению, распространение такого фейка свидетельствует о низком интеллектуальном уровне россиян. К тому же они за два года так и не изучили, что такое Украина.
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что россияне вкладывают огромные средства в создание и распространение фейков. Ведь их цель – дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако их усилия бесполезны.