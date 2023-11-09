Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив 24 Каналу, що ці вкиди мають на меті розбурхати суспільство та внести розлад в українську владу.
До теми Міністр оборони прокоментував інформацію про "звільнення Залужного"
Кремль у важкому стані
Російські пропагандисти сподіваються, що якимось чином ці фейки побачать українці та хтось, можливо, повірить, що це є правда.
Намагання вкинути фейк про те, що буцімто між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним є розкол свідчить, про важкий стан Кремля, який воєнним шляхом перемогти Україну не може. А тому залишається єдиний спосіб – підірвати її зсередини,
– зазначив опозиційний журналіст.
Існує певна технологія, як змоделювати цей процес.
По-перше, насамперед розсварити Президента та Головнокомандувача, постійно публікувати новини про те, що Зеленський збирається "звільнити" Залужного.
І ця інформація з'являється не тільки в російських ЗМІ. Про це пише навіть The New York Times. І це створює дуже серйозні проблеми Україні,
– зауважив Яковенко.
По-друге, провести вибори в Україні. Це майже смертельний удар, тому що проведення виборів в тих умовах, які сьогодні існують в Україні – йде війна, частина українців перебуває у вимушеній еміграції, кращі люди країни воюють в тому не можуть брати участь у виборах – малоймовірне.
Яка мета поширення фейків про Залужного: дивіться відео
Навіть влаштувати голосування – це проблема, тому що по скупченню людей ворог може завдавати удари.
По-третє, спричиняється постійний тиск на Україну, щоб вона запропонувала Росії якісь "мирні переговори", а Путін буде наполягати на підписанні акту про повну капітуляцію. Іншого варіанта у переговорах для нього не існує.
"Росія поширює фейки від безсилля. На полі бою перемогти Україну не можуть, тому шукають інші способи", – наголосив Ігор Яковенко.
Росія поширює фейки: важливе
- Російські пропагандисти роблять інформаційні вкиди про нібито розкол в українській владі та намагаються цим розхитати ситуацію в Україні. Зокрема з'явився діпфейк (технологія заміни облич) за "участю" Валерія Залужного.
- СтратКомі ЗСУ прокоментували цей фейк, зазначивши, що воєнно-політичне керівництво України є єдиним, а його ціль – перемога над ворогом. А тому жодний фейк не вплине на досягнення цієї мети.
- На діпфейк з Залужним також відреагував речник глави ОПУ Михайло Подоляк. На його думку, поширення такого фейку свідчить про низький інтелектуальний рівень росіян. До того ж вони за два роки так і не вивчили, що таке Україна.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, росіяни вкладають величезні кошти у створення та поширення фейків. Адже їхня мета – дестабілізувати ситуацію в Україні. Проте їхні зусилля є марними.