Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко пояснив 24 Каналу, що ці вкиди мають на меті розбурхати суспільство та внести розлад в українську владу.

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Кремль у важкому стані

Російські пропагандисти сподіваються, що якимось чином ці фейки побачать українці та хтось, можливо, повірить, що це є правда.

Намагання вкинути фейк про те, що буцімто між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним є розкол свідчить, про важкий стан Кремля, який воєнним шляхом перемогти Україну не може. А тому залишається єдиний спосіб – підірвати її зсередини,

– зазначив опозиційний журналіст.

Існує певна технологія, як змоделювати цей процес.

По-перше, насамперед розсварити Президента та Головнокомандувача, постійно публікувати новини про те, що Зеленський збирається "звільнити" Залужного.

І ця інформація з'являється не тільки в російських ЗМІ. Про це пише навіть The New York Times. І це створює дуже серйозні проблеми Україні,

– зауважив Яковенко.

По-друге, провести вибори в Україні. Це майже смертельний удар, тому що проведення виборів в тих умовах, які сьогодні існують в Україні – йде війна, частина українців перебуває у вимушеній еміграції, кращі люди країни воюють в тому не можуть брати участь у виборах – малоймовірне.

Яка мета поширення фейків про Залужного: дивіться відео

Навіть влаштувати голосування – це проблема, тому що по скупченню людей ворог може завдавати удари.

По-третє, спричиняється постійний тиск на Україну, щоб вона запропонувала Росії якісь "мирні переговори", а Путін буде наполягати на підписанні акту про повну капітуляцію. Іншого варіанта у переговорах для нього не існує.

"Росія поширює фейки від безсилля. На полі бою перемогти Україну не можуть, тому шукають інші способи", – наголосив Ігор Яковенко.

Росія поширює фейки: важливе