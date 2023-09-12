Однако для того, чтобы понять произошедшие на саммите процессы, необходимо взглянуть на ситуацию в мире на глобальном уровне. Об этом рассказал 24 Каналу политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что сейчас идет противостояние США и Китая.

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В Москве не поняли позицию Пекина

Вашингтон нанес Пекину несколько поражений. В частности, когда Соединенные Штаты проводили экспертную встречу в Саудовской Аравии, где в частности обсуждалась "формула мира" Владимира Зеленского, то пригласили туда страны Глобального Юга. И делегация Китая была вынуждена тоже приехать Джидду, ведь там собрались сателлиты КНР.

Однако для Пекина это был нежеланный визит, потому что в Москве его не поняли. Там подняли шум российские пропагандисты, мол, Китай их предал.

Однако Китай в ответ расширил БРИКС. Он завел в состав этой организации своих фолловеров, укрепив собственную позицию.

США в свою очередь ответили Китаю тем, что провели саммита G20, пригласив в эту организацию страны Африканского союза.

Это дипломатическая шахматная партия. Китай завел в БРИКС 6 стран, а США в G20 – 55 стран Африки,

– подчеркнул политолог-международник.

Как происходит глобальное противостояние США и Китая: смотрите видео

Однако эксперты отмечают, что было 20 стран в G20, а завели еще 55. Но смогут ли 75 государств, среди которых США и Африканские страны о чем-то договориться. Разумеется, это будет недееспособная организация, которая, тем не менее, будет существовать.

Также Китай собирается провести третий саммит "Один пояс – один путь", на который приедут более 100 стран – фолловеров Пекина.

"Происходит глобальное противостояние между США и Китаем в смысле, кто какой шаг делает и как отвечает. И в этом смысле становится ясной общая картина того, что происходит в мире", – подчеркнул Руслан Осипенко.

Обратите внимание! Китай, проигнорировав саммит G20, продемонстрировал, что стал биполярным, и если с ним не будут считаться другие участники, то они не смогут договориться между собой. Кроме того, Пекин поддерживает организации, где он доминирует, такие, как БРИКС. И наоборот не поддерживает те, где пальма первенства у Запада. А G20 – именно такая структура.

Итоговая декларация саммита G20: что известно