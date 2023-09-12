Однак для того, щоб зрозуміти процеси, які відбулися на саміті необхідно поглянути на ситуацію у світі на глобальному рівні. Про це розповів 24 Каналу політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зазначивши, що зараз триває протистояння США та Китаю.

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В Москві не зрозуміли позицію Пекіна

Вашингтон завдав Пекіну кілька поразок. Зокрема коли Сполучення Штати проводили експертну зустріч в Саудівській Аравії, де обговорювалась "формула миру" Володимира Зеленського, то запросили туди країни Глобального Півдня. І делегація Китай була змушена теж відвідати Джидду, адже туди приїхали сателіти КНР.

Однак для Пекіна це був не бажаний візит, тому що в Москві його не зрозуміли. Там підняли галас російські пропагандисти, мовляв, Китай їх зрадив.

Проте Китай у відповідь розширив БРІКС. Він завів до складу цієї організації своїх фоловерів, зміцнивши власну позицію.

США своєю чергою відповіли Китаю тим, що провели саміту G20, запросивши до цієї організації країни Африканського союзу.

Це дипломатична шахова партія. Китай завів до БРІКС 6 країн, а США до G20 – 55 країн Африки,

– наголосив політолог-міжнародник.

Як відбувається глобальне протистояння США та Китаю: дивіться відео

Однак експерти відзначають, що було 20 країн у G20, а завели ще 55. Але чи зможуть 75 держав, серед яких є США та Африканські країни про щось домовитись. Зрозуміло, що це буде недієздатна організація, яка проте буде існувати.

Також Китай збирається провести третій саміт "Один пояс – один шлях", на який приїдуть понад 100 країн – фоловерів Пекіну.

"Відбувається глобальне протистояння між США та Китаєм у сенсі, хто який крок робить і як відповідає. І в цьому сенсі стає зрозумілою загальна картина того, що відбувається у світі", – підкреслив Руслан Осипенко.

Зверніть увагу! Китай, проігнорувавши саміт G20, продемонстрував, що він став біполярним, і якщо з ним не будуть рахуватись інші учасники, то вони не зможуть домовитись між собою. Крім того, Пекін підтримує організації, де домінує він, такі як БРІКС. І навпаки не підтримує ті, де пальму першості має Захід. А G20 саме така структура.

Підсумкова декларація саміту G20: що відомо