Дипломатический маневр, – Кулеба о поздравлении Зеленским Путина с Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский 31 января поздравил лидера России Владимира Путина с Новым Годом. Этот шаг вызвал разные мнения в украинском обществе: от одобрения до осуждения. Однако вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что поздравление было дипломатическим маневром для продвижения переговоров по освобождению украинцев из плена РФ.

Кулеба в интервью "Радио Свобода" пояснил, что украинская власть пока делает многое для решения важных вопросов, связанных с Россией.

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Если мы говорим о том, что идут переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, украинских кораблей, захваченных в Керчи... Этот акт поздравления является дипломатическим маневром, не нужно преувеличивать,

– сказал чиновник.

По словам вице-премьера, Украине удалось сделать много шагов в сторону примирения и урегулирования конфликта на Донбассе, где шестой год продолжается российско-украинская война.

"Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения... В сторону урегулирования. К примирению очень далеко. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией", – добавил Кулеба.

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Также он прокомментировал вопрос, как Зеленскому как политику начинающему удается держаться на уровне с Путиным во время переговоров. По словам Кулебы, все благодаря тому, что украинский гарант непрерывно работает, обогащается новой информацией, анализирует и доверяет профессиональным дипломатам и специалистам по международным отношениям, которые вырабатывают ему предложения.

Если президент вернул наших заключенных, если мы видим возрождение нормандского процесса, если мы видим реальный прогресс в экономике, в том числе и в наших международных экономических отношениях, как бы обвинять такого президента в непрофессионализме было явным искажением фактов,

– подытожил Кулеба.

Что известно о новогоднем поздравлении Зеленским Путина?

Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся по инициативе украинского лидера. Он поздравил российского коллегу с наступающим Новым Годом. Также президенты обсудили следующие вопросы: