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      Дипломатический маневр, – Кулеба о поздравлении Зеленским Путина с Новым годом

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      Кулеба объяснил новогоднее поздравление Зеленским Путина / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский 31 января поздравил лидера России Владимира Путина с Новым Годом. Этот шаг вызвал разные мнения в украинском обществе: от одобрения до осуждения. Однако вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что поздравление было дипломатическим маневром для продвижения переговоров по освобождению украинцев из плена РФ.

      Кулеба в интервью "Радио Свобода" пояснил, что украинская власть пока делает многое для решения важных вопросов, связанных с Россией.

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      Если мы говорим о том, что идут переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, украинских кораблей, захваченных в Керчи... Этот акт поздравления является дипломатическим маневром, не нужно преувеличивать,
      – сказал чиновник.

      По словам вице-премьера, Украине удалось сделать много шагов в сторону примирения и урегулирования конфликта на Донбассе, где шестой год продолжается российско-украинская война.

      "Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения... В сторону урегулирования. К примирению очень далеко. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией", – добавил Кулеба.

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      Также он прокомментировал вопрос, как Зеленскому как политику начинающему удается держаться на уровне с Путиным во время переговоров. По словам Кулебы, все благодаря тому, что украинский гарант непрерывно работает, обогащается новой информацией, анализирует и доверяет профессиональным дипломатам и специалистам по международным отношениям, которые вырабатывают ему предложения.

      Если президент вернул наших заключенных, если мы видим возрождение нормандского процесса, если мы видим реальный прогресс в экономике, в том числе и в наших международных экономических отношениях, как бы обвинять такого президента в непрофессионализме было явным искажением фактов,
      – подытожил Кулеба.

      Что известно о новогоднем поздравлении Зеленским Путина?

      Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся по инициативе украинского лидера. Он поздравил российского коллегу с наступающим Новым Годом. Также президенты обсудили следующие вопросы:

      • подписанное газовое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом;
      • новый обмен пленными, среди которых будут и крымские татары;
      • успешное выполнение договоренностей, достигнутых на нормандском саммите.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Владимир Путин Новости политики Новости Украины Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский Война на Донбассе Новогодние праздники Обмен пленными
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