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      Дипломатичний маневр, – Кулеба про привітання Зеленським Путіна з Новим роком

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      Кулеба пояснив новорічне привітання Зеленським Путіна / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський 31 січня привітав лідера Росії Володимира Путіна з Новим Роком. Цей крок викликав різні думки в українському суспільстві: від схвалення до засудження. Проте віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба наголосив, що привітання було дипломатичним маневром для просування перемовин щодо звільнення українців з полону РФ.

      Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода" пояснив, що українська влада наразі робить багато для вирішення важливих питань, що пов'язані з Росією.

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      Якщо ми говоримо про те, що відбуваються перемовини для вирішення життєво важливих питань, таких як повернення українських полонених, українських кораблів, захоплених в Керчі... То акт привітання є дипломатичним маневром, який не потрібно перебільшувати,
      – сказав чиновник.

      За словами віцепрем'єра, Україні вдалося зробити багато кроків у бік примирення та врегулювання конфлікту на Донбасі, де шостий рік триває російсько-українська війна.

      "Було ж також дуже багато кроків зроблено для того, щоб рухатися в бік примирення... У бік врегулювання. До примирення дуже далеко ще. Але в бік врегулювання конфлікту на Донбасі, розв’язаного Росією", – додав Кулеба.

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      Також він прокоментував питання, як Зеленському як політику-початківцю вдається триматися на рівні з Путіним під час переговорів. За словами Кулеби, усе завдяки тому, що український гарант безперервно працює, збагачається новою інформацією, аналізує і довіряє професійним дипломатам та фахівцям з міжнародних відносин, які виробляють йому пропозиції.

      Якщо президент повернув наших в’язнів, якщо ми бачимо відродження нормандського процесу, якщо ми бачимо реальний прогрес в економіці, у тому числі і в наших міжнародних економічних стосунках, як би звинувачувати такого президента у непрофесіоналізмі було явним перекручуванням фактів,
      – підсумував Кулеба.

      Що відомо про новорічне привітання Зеленським Путіна? 

      Телефонна розмова між Зеленським та Путіним відбулася з ініціативи українського лідера. Він привітав російського колегу з прийдешнім Новим Роком. Також президенти обговорили такі питання:

      • підписану газову угоду між "Нафтогазом" і "Газпромом;
      • новий обмін полоненими, серед яких будуть і кримські татари;
      • успішне виконання домовленостей, досягнутих на нормандському саміті.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Володимир Зеленський Новорічні свята Дмитро Кулеба Обмін полоненими Війна на Донбасі
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