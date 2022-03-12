На дипломатическом уровне сейчас решаются условия переговоров с Россией, – Зеленский

Мы уверены, что победа будет за нами, но не знаем, когда это будет. Наши дипломаты сейчас прорабатывают некоторые детали повестки дня встречи, которая может быть между Украиной и Россией.

Об этом во время встречи с иностранными журналистами заявил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он хочет, чтобы такая встреча состоялась.

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Это был бы реальный процесс урегулирования на практике, а не на словах. Началом этого должно быть прекращение огня, это и поможет разблокировать гуманитарные процессы и вывод мирного населения из городов, находящихся в окружении. Это правильный человеческий и дипломатический сигнал, с которого начинается окончание войны во все времена,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что дипломаты проговаривают условия окончания войны. И он рад сигналу со стороны России, о возможности диалога.

"Раньше я ни разу этого не слышал, а мы уже обращались десятки раз. Я уже провел сотню переговоров с лидерами разных государств, которым я давал все возможности быть посредниками, чтобы состоялась встреча. Все эти люди погибли из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи. И это их ответственность", – подчеркнул президент.

Разговор Зеленского с иностранными журналистами 12 марта: смотрите видео