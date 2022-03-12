Про це під час зустрічі з іноземними журналістами заявив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, він хоче, щоб така зустріч відбулася.

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Це був би реальний процес врегулювання на практиці, а не на словах. Початком цього має бути припинення вогню, це й допоможе розблокувати гуманітарні процеси та виведення мирного населення з міст, які перебувають в оточенні. Це правильний людський та дипломатичний сигнал, з якого починається закінчення війни в усі часи,

– сказав Зеленський.

Він додав, що дипломати проговорюють умови закінчення війни. І він радий сигналу з боку Росії, про можливість діалог.

"Раніше я жодного разу цього не чув, а ми вже зверталися десятки разів. Я вже провів сотню перемовин з лідерами різних держав, яким я давав всі можливості бути посередниками, щоб відбулася зустріч. Всі ці люди загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі. І це їхня відповідальність", – наголосив президент.

Розмова Зеленського з іноземними журналістами 12 березня: дивіться відео