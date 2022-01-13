В ближайшее время ожидается обнародование графика возобновления международных рейсов, в частности, в Украину. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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По договоренности с украинским посольством авиакомпания Air Astana осуществляет для граждан Украины бесплатное перебронирование билетов на новые авиарейсы из Нур-Султана или Алматы,

– сказал он.

МИД оказывает помощь украинцам

Дипломаты и авиаперевозчик работают над скорейшим возобновлением рейсов Алматы – Киев. Посольство в частности:

обеспечивает встречу граждан, которые железнодорожным путем прибывают в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Украину;

помогает временным местом жительства и посадкой на рейсы.

Консульский отдел обратился в компетентные органы Казахстана для выдачи выездных виз украинцам, которые в связи с событиями превысили 90-дневный срок безвизового пребывания в стране.

Министерство иностранных дел Украины продолжает оказывать консульскую помощь украинцам в Казахстане. Держим вопросы защиты интересов наших граждан на особом контроле,

– добавил представитель Министерства иностранных дел.

Обратите внимание! МИД заявляет, что в связи со стабилизацией ситуации в Казахстане, часть украинцев уже не хочет возвращаться домой. К счастью, в протестах наши граждане не пострадали.

Протесты в Казахстане: коротко

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это было только одно из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов. Поэтому на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Президент Касим-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

Первым свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили только вечером 6 января.

В Казахстане 9 января заявили о 164 жертвах, однако впоследствии эту информацию назвали "технической ошибкой". Известно, что среди погибших есть несовершеннолетние в возрасте 4 и 11 лет.

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