В ближайшее время ожидается обнародование графика возобновления международных рейсов, в частности, в Украину. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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По договоренности с украинским посольством авиакомпания Air Astana осуществляет для граждан Украины бесплатное перебронирование билетов на новые авиарейсы из Нур-Султана или Алматы,
– сказал он.
МИД оказывает помощь украинцам
Дипломаты и авиаперевозчик работают над скорейшим возобновлением рейсов Алматы – Киев. Посольство в частности:
- обеспечивает встречу граждан, которые железнодорожным путем прибывают в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Украину;
- помогает временным местом жительства и посадкой на рейсы.
Консульский отдел обратился в компетентные органы Казахстана для выдачи выездных виз украинцам, которые в связи с событиями превысили 90-дневный срок безвизового пребывания в стране.
Министерство иностранных дел Украины продолжает оказывать консульскую помощь украинцам в Казахстане. Держим вопросы защиты интересов наших граждан на особом контроле,
– добавил представитель Министерства иностранных дел.
Протесты в Казахстане: коротко
- Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.
- Они заявили, что это было только одно из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов. Поэтому на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.
- Президент Касим-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.
- Первым свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили только вечером 6 января.
- В Казахстане 9 января заявили о 164 жертвах, однако впоследствии эту информацию назвали "технической ошибкой". Известно, что среди погибших есть несовершеннолетние в возрасте 4 и 11 лет.