Дипломаты США будут работать в Украине, но будут ночевать в Польше
Источник:твиттер Энтони Блинкена
Американские дипломаты будут продолжать работу в Украине. Впрочем, пока они не будут здесь ночевать.
Такое решение в США было принято после признания Россией боевиков на Донбассе. Об этом в своем твиттере сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
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"Наши коллеги, которые недавно переехали во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг", – п ояснил Блинкен.
"Наш дипломатический эрсонал будет продолжать поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия", – добавил чиновник.
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