"Слив" или нащупывание почвы для переговоров: какова цель визита директора ЦРУ в Киев

Американские СМИ пишут, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев в начале июня. Одной из целей поездки мог быть вопрос завершения войны в Украине.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, что о визите Бернса пишут в США и реальны ли переговоры между Киевом и Москвой.

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Зачем Бернс приезжал в Киев

Издание The Washington Post утверждает, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы в начале июня совершил секретный визит в Киев, чтобы обсудить с украинским руководством и разведкой "амбициозную стратегию вернуть оккупированные Россией территории и начать переговоры о прекращении огня с Москвой до конца этого года".

Как пишет WP, поездка Бернса в Киев включала, в частности, встречи с президентом Зеленским и руководством украинской разведки.

Аналитики отмечают, что этот визит состоялся как раз в критический момент войны, когда украинские войска пытаются получить мощное преимущество в наступлении, но еще не развернули большинство своих обученных и оснащенных штурмовых бригад.

Издание добавляет, что цель Бернса заключалась в том, чтобы подтвердить обязательство администрации Байдена обмениваться разведанными, чтобы помочь Украине защитить себя.

Но все же это только официальная цель. За кулисами могло остаться еще кое-что. WP пишет, что якобы украинское руководство ознакомило Бернса со своими планами начать переговоры с Москвой до конца года на приемлемых для Киева условиях.

Если упростить, то The Washington Post намекает на то, что украинские власти якобы планируют, чтобы ВСУ фактически вышли на пределы войны на 24 февраля 2022 года, поставили мощное вооружение на границе с Крымом и тогда начать переговоры с Кремлем.

В статье NYT о той же поездке Бернса в Киев в начале июня говорится о том же и почти теми же словами.

Но NYT добавляет, что американские официальные лица заявили, что контрнаступление продвигается медленнее, но основные усилия этого толчка еще не добились результатов, и еще слишком рано говорить о том, какие победы могут одержать украинцы, и какое влияние окажет этот толчок на предстоящие мирные переговоры.

Итак, сам факт того, что два конкурирующих американских издания выходят с практически одинаковым текстом, может свидетельствовать о том, что эта информация может рассматриваться, как контролируемый слив самим ЦРУ.

Однако с какой целью – непонятно! Если это контролируемый слив, тогда это может указывать на то, чего действительно ожидают в Вашингтоне от украинского наступления – освобождение всех оккупированных территорий после 24 февраля 2022 года, а дальше переговоры. Однако с этим точно не согласны в Киеве.

Как Украина может получить рычаги влияния на Россию

На фоне переговоров Бернса с Киевом и Москвой западные аналитики уверены, что, готовясь к осени, команда Зеленского начала думать о том, как Киев может заставить прекратить боевые действия на условиях, приемлемых для украинского народа.

Как пишет WP, при идеальном сценарии, который предпочитает Киев, украинские военные получили бы рычаги влияния на Россию, выдвинув войска и мощное оружие до края границы с Крымом, держа в заложниках полуостров, на котором базируется Черноморский флот врага.

Соответственно огневой контроль полуострова поставит под тотальную угрозу важные аэродромы, мосты, железнодорожные линии и логистические узлы в Крыму.

А это может значительно усложнить для России ведение войны. Но вот дальше звучит довольно размытый тезис о том, что якобы Украина будет готова не брать Крым силой, если мы получим достаточные гарантии безопасности от Запада.

Зеленский назвал условия мира

В то же время сегодня президент Зеленский озвучил тезисы, прямо противоположные заявлениям западных СМИ о якобы готовности к переговорам без освобождения Крыма.

Во-первых, Зеленский заверил, что сейчас важно поставить Путина на место и показать, что Запад не боится. И членство Украины в НАТО – это один из ответов, который фиксирует, что мир не боится какого-либо агрессора.

Зеленский подчеркнул, что именно поэтому Украина хотела бы получить приглашение на вступление в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится на какие-либо гарантии безопасности, если это будет просто альтернатива вступлению в НАТО. Мол, такие гарантии нам нужны только для фактического вступления в Альянс.

Кроме того, Зеленский озвучил главное мнение – Украина будет готова к переговорам только после выхода вооруженных сил на границы 1991 года. Вместе с тем все предложения остановиться на позициях 24 февраля – это не наш сценарий завершения войны.

Почему был важен визит премьера Испании в Киев

Вместе с тем, стоит упомянуть также о недавней закрытой конференции по формуле мира президента Зеленского, которая состоялась в Копенгагене.

По инициативе Украины в Дании состоялась попытка договориться с "глобальным Югом" по поводу их позиции по войне России против Украины.

По сути, на закрытой встрече страны "Большой семерки" представители Евросоюза и Киева разговаривали о возможном дипломатическом завершении войны России против Украины с несколькими странами, называющими себя нейтральными.

В частности, речь идет о Бразилии, Индии, ЮАР, Саудовской Аравии и Турции. Китай также ждали на встрече, но Пекин от этого отказался.

От США на встрече говорили старший директор Совета Нацбезопасности США по Европе Аманда Слоут, советник по нацбезопасности президента США Джейкоб Салливан и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Подробностей встречи немного, но в Вашингтоне назвали дискуссию "ценной и продуктивной".

И вот сегодня в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Президент Зеленский призвал Испанию присоединиться к гарантиям безопасности Украины, а Санчес в свою очередь сообщил, что Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 миллионов евро. Мадрид обещает Украине долгосрочную поддержку.

Но в контексте переговоров следует добавить другое заявление Зеленского, озвученное еще накануне визита Санчеса в Киев. Глава государства заверил, что Украина рассчитывает, что во время председательства Испании в Евросоюзе в нашей стране удастся получить влияние в Латинской Америке для реализации украинской формулы мира.

И это важно в контексте того, что уже 17-18 июля в Брюсселе состоится саммит ЕС – Латинская Америка.