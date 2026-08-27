Без встречи с Путиным: СМИ назвали цель визита Ретклиффа в Москву и объяснили, при чем здесь НАТО

Директор ЦРУ Джон Ретклифф совершил незапланированный визит в Москву, где предостерег российское руководство от эскалации конфликта против стран НАТО, в частности стран Балтии. Также глава американской спецслужбы призвал Кремль прекратить военную и экономическую поддержку Ирана.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники. Аналогичную версию выдвинуло также издание The Telegraph.

В чем причина поездки Ретклиффа в Москву?

Отметим, что неафишированная поездка главы американской спецслужбы в российскую столицу состоялась 25 августа. По данным отслеживания рейсов, военный самолет C-17 с американской делегацией вылетел в Москву с территории Латвии.

Основной целью встреч в Москве стало прямое предупреждение российской стороне воздержаться от любых действий, ведущих к эскалации конфликта, в отношении Эстонии, Латвии и Литвы. Беспокойство в Вашингтоне вызвали недавние угрозы Кремля в адрес членов Альянса, поддерживающих Украину в условиях затяжной войны.

В материале The Telegraph отмечается, что среди потенциальных сценариев рассматривают локальное наземное вторжение, в частности в одну из стран Балтии, или масштабные кибератаки на государства Восточной Европы.

По данным источников, американская сторона подчеркнула нерушимость принципа коллективной обороны. В то же время США стремятся предотвратить диверсии и гибридные атаки, с помощью которых Россия пытается дестабилизировать союзников в Европе.

При этом WSJ сообщает, что Рэтклифф в Москве не встречался с Путиным, в то время как он проводил переговоры только с представителями спецслужб.

Еще одной предпосылкой для визита могла стать нехватка критически важных западных боеприпасов из-за поставок Украины и войны в Иране.

Требования о прекращении поддержки Ирана

В ходе переговоров директор ЦРУ также поднял вопрос о военно-техническом партнерстве между Москвой и Тегераном. США требуют от Кремля прекратить передачу оружия и оборонных технологий, которые Иран использует против американских объектов на Ближнем Востоке.

Джон Ретклифф призвал российских чиновников воздержаться от резкой реакции в случае расширения американских санкций против стран, поддерживающих экономические связи с иранским режимом.

Следует добавить, что это первый известный визит главы ЦРУ в Москву при администрации Дональда Трампа. Как сообщалось ранее, в конце 2021 года тогдашний глава спецслужбы Билл Бернс также совершил поездку в Россию, чтобы предостеречь Владимира Путина от полномасштабного вторжения в Украину.

Кстати, во время незапланированного визита американских высокопоставленных чиновников в Кремле появилось несколько засекреченных указов Владимира Путина. Как пишет The Moscow Times, 25 августа на российском портале правовой информации были обнародованы указы № 608, 609 и 610, тогда как документы № 605, 606 и 607 не были опубликованы. Это может свидетельствовать об их секретном характере.

А накануне Путин также подписал указ № 604, который позволяет передавать под "временное управление" предприятия, владельцев которых Кремль обвиняет в ненадлежащей защите объектов от атак беспилотников.