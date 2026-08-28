Из-за потерь России: директор ЦРУ лично призвал ФСБ остановить войну против Украины, – NYT

Директор ЦРУ Джон Ретклифф совершил тайный визит в Москву, где встретился с главой ФСБ Александром Бортников. Глава американской разведки представил реалистичную оценку огромных потерь России и призвал Кремль начать серьезные переговоры до того, как ее армия и экономика будут окончательно истощены.

Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, разговор был посвящен мрачным перспективам российских войск и стагнации на фронте.

Что говорил Ретклифф с россиянами?

Согласно источникам, глава американской разведки воздержался от прямых угроз или ультиматумов на случай отказа Кремля прекратить боевые действия.

Аналитики в Вашингтоне долгое время сомневались, получает ли Владимир Путин честные отчеты от своих советников о реальных потерях и динамике войны. Именно поэтому Белый дом рассчитывает, что прямой сигнал от главы ЦРУ будет иметь для бывшего разведчика Путина гораздо больший вес, чем обычные дипломатические каналы.

Неясно, предвещает ли послание Ретклиффа какие-либо изменения в политике США в отношении России или Украины. Визит Ретклиффа стал очередной попыткой администрации Трампа вдохнуть новую жизнь в зашедшие в тупик переговоры,

– говорится в материале.

Оценка потерь России и контакты с Киевом

Перед поездкой в столицу России глава ЦРУ провел переговоры с украинскими коллегами. Он заверил партнеров, что его целью является изучение позиции Москвы, а не принятие каких-либо уступок за спиной Украины.

Свое выступление Ретклифф подкрепил фактами, которые уже озвучивал публично. В частности, он подчеркнул, что средняя продолжительность жизни российского военного на линии фронта составляет менее 35 минут, а за полтора года активных боев Россия смогла захватить лишь 1% украинской территории благодаря мастерству ВСУ в использовании беспилотников.

Параллельно с разведывательным каналом действуют и другие контакты администрации США. В частности, спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер поддерживают связь с советниками Путина, хотя в Киеве традиционно воспринимают Ретклиффа как более нейтрального и жесткого посредника.

К слову, ряд западных СМИ, в частности CNN, писали о том, что глава американской разведки приехал в Москву с целью предупредить Кремль о последствиях возможных атак на страны НАТО и потребовать прекратить военную и экономическую поддержку Ирана.

История прямых контактов спецслужб

Контакты между руководителями разведок США и России остаются единичными и происходят лишь в критические моменты.

Напомним, ранее мы писали, что в ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс лично прилетел в Москву, чтобы предостеречь Кремль от полномасштабного вторжения в Украину.

А в ноябре 2022 года в Анкаре Бернс встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным после перехвата данных о возможном применении Россией ядерного оружия.